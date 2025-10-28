胡潤百富榜2025　鍾睒睒5300億四度蟬聯中國首富　雷軍成｢增長王｣

胡潤研究院周二（10月28日）發布「2025胡潤百富榜」，榜單顯示，71歲的農夫山泉創始人鍾睒睒財富增長1900億元（人民幣，下同），以5300億元的身價，第四次登頂中國首富，並刷新了這一名號的財富紀錄。



71歲的農夫山泉創始人鍾睒睒以5300億元的身價，第四次登頂中國首富。（資料圖片）

去年的首富、42歲的字節跳動創始人張一鳴，今年財富增長1200億元，以4700億元退居第二。騰訊創始人馬化騰排名第三，財富上漲1500億元，達到4650億元 。寧德時代的曾毓群財富比去年增長1300億元，以3300億元位列第四。

今年胡潤百富榜前十門檻較去年提高600億元至2250億元；平均年齡62歲，較去年年輕3歲。其中前十迎來兩位「新面孔」，即是小米集團的雷軍和吉利的李書福家族。

小米創始人雷軍時隔十年重回前五，上升14位，財富增加1960億元至3260億元，較去年增長151%。這是他自2015年後時隔十年第二次闖進前五，成為胡潤百富榜今年財富增加最多的增長王。

而馬化騰和網易創始人丁磊是胡潤百富榜二十多年來的前十「常青樹」，馬化騰先後14次進入前十，丁磊也累計11次位列前十。97歲的李嘉誠與長子李澤鉅財富較去年增長350億元至2350億元，排名下滑三位至第九。

2025胡潤百富榜。（網上圖片）

雷軍時隔十年重回前五。（資料圖片）

其他增長較快的企業家還包括泡泡瑪特38歲的王寧，憑借Labubu全球爆紅，財富增長1545億元。寒武紀的陳天石則憑AI晶片落地加速，業績增長迅速，8月底該公司股價一度超越茅台，財富增長1480億元。

前十當中還包括，網易創始人丁磊以3200億元位列第六，拼多多創始人黃崢、美的集團的何享健家族分別以3140億元、2780億元排在第七和第八位。至於馬雲家族則以2100億元排在第11位，跌出前十。

此外，胡潤還對未來首富的有力競爭者進行了「預測」。除已當過首富的張一鳴外，曾毓群、雷軍等也被看好。隨着行業的發展和市場的變化，未來首富之位的競爭仍充滿懸念。