全國人大常委會任命張升民為中央軍委副主席　何衛東被免職

十四屆全國人大常委會第十八次會議周二（10月28日）下午在北京人民大會堂閉幕，會議經表決，決定任命張升民為中華人民共和國中央軍事委員會副主席，免去何衛東的中華人民共和國中央軍事委員會副主席職務。



張升民。（中央紀委國家監委網站）

據新華社報道，會議經表決，通過了新修訂的海商法、關於修改村民委員會組織法的決定、新修訂的城市居民委員會組織法、關於修改網絡安全法的決定、關於修改環境保護稅法的決定，國家主席習近平分別簽署第58、59、60、61、62號主席令予以公布。

會議表決通過了全國人大常委會關於批准《〈聯合國海洋法公約〉下國家管轄範圍以外區域海洋生物多樣性的養護和可持續利用協定》的決定，關於批准《〈關於汞的水俁公約〉締約方大會第五次會議第5/4號決定對〈關於汞的水俁公約〉附件A和附件B的修正》的決定，關於批准《中華人民共和國和津巴布韋共和國關於刑事司法協助的條約》的決定，關於批准《中華人民共和國和埃塞俄比亞聯邦民主共和國關於刑事司法協助的條約》的決定。

會議表決通過了全國人大監察和司法委員會、財政經濟委員會、華僑委員會、環境與資源保護委員會、社會建設委員會分別提出的關於十四屆全國人大三次會議主席團交付審議的代表提出的議案審議結果的報告。

何衛東。（新華社）

會議表決通過了全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告。

會議經表決，任命郝鵬為全國人大財政經濟委員會副主任委員，孫紹騁為全國人大社會建設委員會副主任委員；免去徐輝的全國人大憲法和法律委員會副主任委員職務，免去張軒的全國人大監察和司法委員會副主任委員職務，免去李靜海的全國人大教育科學文化衛生委員會副主任委員職務，免去郝平的全國人大外事委員會副主任委員職務，免去景漢朝的全國人大社會建設委員會副主任委員職務；免去夏光的全國人大常委會預算工作委員會副主任職務，任命翟煒為全國人大常委會預算工作委員會副主任。

會議經表決，任命王中明為最高人民法院副院長、審判委員會委員、審判員，免去賀小榮的最高人民法院副院長、審判委員會委員、第四巡回法庭庭長職務；免去張進的中國人民解放軍軍事檢察院檢察長職務，任命孫秀君為中國人民解放軍軍事檢察院檢察長。