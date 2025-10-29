涉大搞權錢交易、撈取政治資本　貴州落馬女廳官田艷被捕

據最高檢周三（10月29日）消息，貴州省衛生健康委員會原黨組成員、副主任，貴州省疾病預防控制局原黨組書記、局長田艷（副廳級）涉嫌受賄一案，由貴州省監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。

經貴州省人民檢察院指定管轄，由安順市人民檢察院審查起訴。日前，安順市人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對田艷作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。



田艷。（網上圖片）

公開資料顯示，田艷出生於1968年5月，土家族，貴州沿河人。田艷畢業於貴陽中醫學院針灸系針灸專業，早期在醫院工作，此後歷任銅仁地區人口和計劃生育局副局長，銅仁地區人口和計劃生育委員會副主任等職，2011年任銅仁地區人口和計劃生育委員會主任。

2011年10月，銅仁撤地設市後，田艷任銅仁市人口和計劃生育委員會主任、銅仁市衛生和計劃生育委員會主任等職。

2015年4月，田艷任印江縣委書記。據報道，在印江，除了「田書記」，田艷還有一個稱號——「田哥艷姐」，指的是她決策果敢、雷厲風行、沒有架子的處事風格。

2020年5月，田艷當選銅仁市政協副主席，並繼續兼任印江縣委書記，2021年3月調任萬山區委書記。2021年6月，田艷被授予「全國優秀縣委書記」稱號。2021年12月任銅仁市委常委。2023年，田艷任貴州省衛健委副主任、省疾控局局長。

田艷。（網上圖片）

今年4月23日，貴州省紀委監委發布消息稱，田艷涉嫌嚴重違紀違法，接受貴州省紀委監委紀律審查和監察調查。今年9月，田艷被雙開。

通報稱，田艷喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，為自己營造聲勢撈取政治資本，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請和娛樂活動安排，違規報銷個人費用；違背組織原則，利用職權為他人謀取人事利益並收受財物；廉潔底線失守，收受可能影響公正執行公務的禮品禮金；漠視群眾利益，違規攤派費用；不正確履行工作職責，違規干預執紀執法活動，對統計指標失實問題失察失管，對項目違規建設問題跟蹤督促和整改不力；將公權力異化為謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在項目承接、醫療設備採購、職務提拔調整等方面謀取利益，非法收受巨額財物。

田艷嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。