高息借款非法集資上千萬　警方逮捕兩湖南男子　受害人錢財難追回

湖南婁底新化縣公安局近日發布一則防範非法集資風險提示，指當地近期連續發生兩宗以「高息為誘餌」並通過「口口相傳」方式向社會不特定公眾借款的非法集資案件，兩名犯罪嫌疑人均已被依法採取刑事強制措施。



其中一名嫌疑人劉某，在新化縣經營一家寄賣行期間，以從事資金過橋、資金周轉為名，通過熟人介紹和口口相傳，高息向社會不特定公眾借款上千萬元，最終無法歸還。10月21日，劉某因涉嫌非法吸收公眾存款罪被依法逮捕。

另一名嫌疑人羅某，則是新化縣一間汽修店老闆。據警方通報，羅某因經營不善導致資金周轉困難，遂以收購水淹車、事故車為名，高息向社會不特定公眾借款上千萬元，同樣無力償還。10月16日，羅某因涉嫌集資詐騙罪被依法刑事拘留。

湖南公布非法集資案。

據《九派新聞》報道，一名被劉某所騙的受害人王順（化名）透露，二人最初於網絡「貼吧」相識，2023年開始有線下往來。2024年起，劉某稱自己有「過橋貸款」渠道，利率高、回報快，並展示所謂「關係網」以取得信任。王順雖有懷疑，但最終仍與其達成合作。

王順表示，劉某會告訴他哪間工廠或公司需要資金，讓他將錢轉入指定私人帳戶，然後由劉某返還本息。起初小額資金均能準時返還，但後來涉及數十萬元的大筆款項，劉某還款愈來愈慢，並以「銀行手續」、「走流程」等理由拖延。而到2025年6月，王順開始察覺「暴雷」跡象，7月確定出現問題後報警。他認為自己遭遇了「龐氏騙局」。

新化公安最終於10月21日以涉嫌非法吸收公眾存款罪將劉某逮捕。王順坦言，目前仍有部份借出款項未能追回，「不知道後續該怎麼辦」。

河南澤槿律師事務所主任付建分析指出，依據《關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條，非法吸收公眾存款需同時具備四個條件：一是未經有關部門批准或借用合法形式吸收資金；二是通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳；三是承諾在一定期限內以貨幣、實物或股權方式還本付息或給付回報；四是向社會不特定對象吸收資金。該罪破壞金融管理秩序，但行為人主觀上不具有非法佔有目的。

在本案中，劉某在未取得金融許可情況下，以「合作過橋貸款」名義承諾高利息吸收資金，雖已返還部份款項，但暫無證據證明其具備非法佔有意圖。非法吸收公眾存款罪與詐騙罪在主觀動機上有明顯區別。前者一般不具非法佔有目的，而詐騙罪則多以非法佔有為目的，即行為人在吸收資金時已無意返還。

警方提醒，社會公眾切勿輕信高息回報的投資項目，警惕以「人傳人」形式籌資的非法集資陷阱，避免因貪圖利息而造成財產損失。