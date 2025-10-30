四川8名木工慘遭「賣豬仔」到柬埔寨　3人因不懂打字遭「退貨」

東南亞詐騙問題近年來引起廣泛關注，不少內地人被高薪誘騙到當地，期間甚至慘遭折磨，只有少數人有幸逃出。據內媒報道，近期有一批四川木工被騙到柬埔寨電詐園區，之後他們有人慘遭虐待，有人獲家屬以28萬元（人民幣‧下同）救出，還有人至今下落不明。值得一提的是，其中三人因不會打字，結果被毆打後再遭「退貨」。



據《紅星新聞》報道，今年9月，8名來自四川的男木工都收到一則「柬埔寨金邊酒店裝修招聘10多名木工」的訊息。由於他們資歷豐富，其中6人更曾有出國務工經驗，故提出應徵，一行人抵達當地後才驚知自己被騙。

據獲救回國的陸某表示，到達金邊金邊機場後，接機人士把他們直接送往西港，之後等待他們的並不是「酒店裝修地盤」，而是高牆鐵網下的詐騙園區，而所謂的「專案負責人」也露出真面目，他們隨即被沒收手機、護照，以及遭到暴力毆打。

據獲救回國的陸某。（紅星新聞）

不過，其中三人由於不會打字，遭到「退貨」，被毆打一番後就被送出園區，還幸運地取回手機和護照回國。至於陸某，他先後在5個園區工作，期間被賣了足足4次，最後用別人的手機成功通過社交軟件聯絡上家人，救援隊再從其他園區把他解救。為了贖回他，家人一共花費了28萬元。

目前，一行8人中，仍有4人處於失聯。四川多地警方已立案調查中。

2025年10月16日，無人機拍攝了柬埔寨茶膠省詐騙園的一處建築。(Reuters)