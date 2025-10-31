解放軍新一代「帶刀護衛」漯河艦　黃海實戰訓練畫面曝光

據「央視軍事」10月30日報道，在黃海某海域，解放軍海軍新型導彈護衛艦「漯河艦」進行實戰化訓練，展開主炮對海火力打擊、副炮對空射擊、航行補給等課目，全面檢驗艦艇作戰效能與艦員實操水平。



報道稱，該艦是054B護衛艦首艦，採用隱身化設計、一體化桅桿和多功能垂直發射系統，以及新型動力系統，性能更為先進。

公開資料顯示，054B型護衛艦首艦「漯河艦」舷號為「545」，又被稱為「帶刀護衛」，排水量5000噸；在艦艇隱身技術、作戰指揮系統、火力集成控制等方面取得突破，各項性能顯著增強。

今年1月22日，中國人民解放軍海軍054B護衛艦首艦漯河艦在青島某軍港交接入列。今年3月，投入到實戰化訓練中。該艦具備較強的綜合作戰和遂行多樣化軍事任務能力，對提升海軍艦艇編隊整體作戰效能具有重要意義，是海軍轉型發展的重要裝備。