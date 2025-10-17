央視曝光殲-35工廠　｢產量密碼｣藏在機身編號中　號稱72小時造1架

央視鏡頭罕見揭露中國第五代隱形戰機殲-35的生產線細節。隨著殲-35在航艦福建艦上進行歷史性首次彈射起飛後，央視走進瀋陽飛機工業集團智能廠房。報道指出，廠內4條脈動生產線正全速運轉，號稱能將殲-35的生產周期壓縮至72小時打造一架。畫面中還曝光一架殲-35的「3557」編號，引發外界對其產量的高度關注。



央視報道顯示，鏡頭首次進入瀋飛殲-35機庫，完整展示生產線。廠房內一排尚未塗覆隱身塗料的綠色殲-35戰鬥機成為焦點。殲-35總設計師孫聰在受訪時公開三大核心技術，包括匿蹤設計使對手「看不見」、高度集成的小體積設計實現高信息化，以及雙模式起飛，可適配彈射與滑躍兩種方式。畫面掃過「3557」編號的機身，引發軍事觀察圈熱議。

回顧先前福建艦彈射艦載機的影片，殲-35曾曝光的編號有3505、3506，如今從3503至3557的編號出現，顯示該型戰機已進入全面快速量產階段。

畫面掃過一架機身塗上「3557」編號意外引發高度關注。（央視）

內地軍事自媒體「矚望雲霄」分析指出，中國軍用飛機編號歷來遵循一定規律，「3500系列」顯然是首批量產機的編號。「3557」的編號意味至少已有57架具備實戰能力的量產型下線，實際總數可能已超過60架。

瀋飛智能工廠佔地28萬平方公尺，規模與美國洛克希德馬丁集團製造F-35戰機的核心工廠相當。廠內配備4條與F-35同款的先進脈動生產線，飛機在各工位之間有序流轉，每個工位負責特定作業，生產效率相比傳統「工人奔波、飛機待命」方式提升數倍。報道指出，這種作業模式讓殲-35的生產周期可壓縮到72小時一架。

在生產線持續高效運轉的情況下，預估到2026年至2027年間，殲-35年產量將超過100架。加上殲-20已經達到年產百架規模，中國匿蹤戰機的年均總產量有望突破200架，顯示中方在第五代戰機量產上已形成規模優勢。