522億比特幣洗錢案｜錢志敏認罪　中國警方：開展跨境追逃追贓

全球最大宗比特幣洗黑錢案此前英國法院開審，自稱為「花姐」的47歲中國籍女子錢志敏（又名張雅迪）涉及在2014年至2017年期間於中國主導一宗金融龐氏騙案，錢志敏通過天津藍天格銳電子科技有限公司，以高回報的短期投資作招徠，不斷吸納新投資者，令近13萬中國投資者蒙受巨額損失，潛逃英國後被捕。她在9月29日於倫敦法院出庭時認罪，還柙等候宣判。



英國警方當時查獲6.1萬枚比特幣（Bitcoin），按當時計價約值522億港元，本案也被認為是史上最大洗黑錢案之一。



47歲中國籍女子錢志敏被捕。（翻攝內媒）

「投資者」與藍天格銳簽署的一款理財產品的投資協議書。（《中國新聞週刊》）

10月30日，天津警方發布警情通報稱，2017年4月21日，天津市公安局河東分局立案偵查天津藍天格銳電子科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案，主要犯罪嫌疑人錢志敏潛逃英國。天津市公安機關通過國際執法、司法合作等渠道與英國執法機關深入開展國際追逃追贓協作，2025年9月29日，英國倫敦南華克法庭開庭審理錢志敏涉嫌洗錢犯罪案，錢志敏當庭認罪。

10月30日，天津警方發布警情通報。

通報稱，公安機關仍在與英國執法機關繼續開展跨境追逃追贓合作，盡全力挽回集資參與人的損失。同時提示集資參與人配合公安機關依法辦案，合理合法表達訴求、反映情況，不信謠、不傳謠。

公安機關未委託第三方機構對擬參與出庭的集資參與人提供法律指導，未委託第三方機構開展跨境追逃追贓工作，請集資參與人甄別所謂跨境追索代理，避免上當受騙。

錢志敏照片。（《介面新聞》）

藍天格銳的一場推介會現場圖。（《中國新聞週刊》）

據了解，這宗龐氏騙局始於2014年，錢志敏被指在中國內地通過天津藍天格銳電子科技有限公司，以高回報的短期投資作招徠，不斷吸納新投資者，合共詐騙12.8萬人，該案在內地被稱為「藍天格銳非法吸收公眾存款案」。

綜合內媒早前報道指，在2014年3月，錢志敏在天津註冊成立了藍天格銳，藍天格銳有京津冀、東北、華東、華南、華中、西北、西南七個大區管理全國理財產品的銷售業務。自2014年4月起，藍天格銳推出了十款理財產品，以1~3倍的投資回報率為誘餌，非法吸收公眾存款。藍天格銳在2017年7月爆煲，不再發放紅利和本金。

藍天格銳聲稱有多個投資項目，包括比特幣礦場、醫療產品等。一名做過醫生的投資者被藍天格銳推出的醫療產品吸引，前後投資多達1200多萬人民幣。

右一戴口罩者為錢志敏。（《中國新聞週刊》）

自稱「花姐」 蒙面紗坐輪椅被高舉登場

報道又揭露錢志敏推銷藍天格銳的手段。錢志敏對外自稱「花花」、「花姐」。在2016年秋，一名投資者在北京參加了一場上千人規模的藍天格銳組織的推介會。該投資者形容，那是一個瘋狂的場面：錢志敏蒙著粉白色的面紗，坐著輪椅，在通往會議台的過道上，被人連帶輪椅高舉起來，眾人一邊高舉錢志敏，一邊高呼口號，其中一句是「三世富貴」——它來自藍天格銳的宣傳語：「你給格銳三年時間，格銳給你三世富貴。」

錢志敏和溫儉嘗試用比特幣購買的豪宅。（倫敦警察廳）

曾在香港成立公司作為傳銷組織於安徽吸金 潛逃英國後終落網

在經營藍天格銳前，錢志敏還涉及其他傳銷案。錢志敏曾化名「李霞」，在2012年與他人在香港註冊成立香港瑞銀國際集團有限公司作為傳銷組織，以「投資山茶油項目」為名在安徽吸金。案發後有其他首領被捕獲刑，但錢志敏成功逃脫。案件被查處還不到一年時間，在逃的錢志敏2014年在天津成功註冊成立了藍天格銳。

2017年產品爆雷後，錢志敏將非法所得轉換為比特幣轉移至海外，並利用假護照逃至英國。錢志敏將贓款置換為比特幣後，偽造護照並於2017年潛逃英國，還夥同英國華裔女共犯簡雯（Jian Wen，音譯），通過洗黑錢購置房地產，過上奢靡生活。

2021年5月，警方查獲並凍結了錢志敏設備中的6.1萬枚比特幣。2024年4月，錢志敏在英國落網。

據瞭解，該案歷時7年調查，去年同案女共犯，42歲英國華裔女子溫簡（Jian Wen 音譯）被判處6年8個月監禁。錢志敏目前已被羈押，等待宣判，宣判日期尚未確定。倫敦警察局調查組組長格羅托表示，被告人在被捕前的5年間一直在「逃避法律制裁」，此案的調查涉及多個司法管轄區，過程十分複雜。

圖為2024年3月18日，遭英國法院判決參與或涉及洗錢罪名成立的華裔女外賣員簡雯（Jian Wen，音譯）。（倫敦警方）

鑒於錢志敏已認罪，英國方面會啓動財產沒收程序。此次庭審預計持續12周。多名中國受害者將在天津的法院遠程視頻出庭作證。

2022年12月，藍天格銳案啓動退賠程序，全國多地公安機關發佈該案集資參與人信息線上登記公告。受委託的律師已經幫債權人向英國高等法院提交了民事追償申請。英國皇家檢察署2024年曾表示，依據中國設立的賠償計劃，許多受害者已獲得部分賠償。