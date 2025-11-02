長沙潮宗街店舖外牆倒塌2死2傷　事發前裝修打洞致鋼筋裸露惹投訴

10月31日晚，湖南長沙知名街巷「潮宗街」一間正在裝修的店舖，外牆連同棚架突倒塌壓倒路人，4人受傷送院，其中2人經搶救後不治。

事發地附近一商戶提到，3天前，涉事店舖裝修時在牆上打洞導致鋼筋裸露，多位鄰居曾向有關部門投訴。



《澎湃新聞》報道，在事故中受傷的為三女一男，均未滿25歲。其中，兩名女生經搶救無效不幸罹難，一人19歲為在讀大學生，另一人24歲已工作。

長沙市潮宗街一店舖臨時搭建的棚架垮塌，圖為救援現場。（澎湃新聞）

事發地位於潮宗街歷史文化街區內三貴街一間兩層樓高的店舖，樓層板為預製板構件，有一定年代。事故中，該房屋外牆連同棚架垮塌在地。據周邊居民提供的事發前幾天的影片顯示，該店外蒙有一塊白布，貼有「招租」字樣，店舖臨街地面也放了深色膠圍欄。

事發地附近一商戶介紹，事發當晚8時左右，她在屋內聽到外面接連傳出幾聲巨響，「因為那個牆還是有點高，（磚頭）打下來，再就是腳手架垮下來，像炮轟的聲音」。她跑出去查看時只看到灰塵一片，有幾個人從灰塵和渣土裏爬出，不少民眾正幫忙搬開磚頭，一位男士在旁哭喊，後來其女友被拉了出來，現場至少有2人受了重傷。

部分外牆連同棚架垮塌後，露出了預製板結構的樓層。（澎湃新聞）

商戶續稱，潮宗街很多房屋都有一定的年代。涉事店舖位於三貴街內，此前經營過老撾文旅及烤肉店，但經營時間不長，亦未有進行較多裝修。今年10月以來，該店舖掛上「招租」並搭起棚架，開始進行較大動作的裝修。

10月28日，該店舖裝修時在牆壁打洞，引發前後左右鄰居投訴。有鄰居投訴裝修「比較猛烈，牆體打洞後露出鋼筋，裝修聲音和灰塵都很大」。

涉事店舖附近街巷被封鎖。（澎湃新聞）

紅色箭頭處為涉事店舖事發前情況。（澎湃新聞）

據悉，潮宗街片區是長沙歷史文化老街巷，於2013年被公布為長沙市第二個歷史文化街區，有14處文物古跡及12處著名歷史遺址。近年來，政府對潮宗街歷史文化街區進行有機更新，並對外招商。