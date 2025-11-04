餓了麼更名｢淘寶閃購｣　阿里即時零售大整合挑戰美團京東霸主地位

據內媒最新報道，阿里巴巴旗下外賣平台「餓了麼」近日完成版本更新，正式更名為「淘寶閃購」，標誌著阿里集團全面整合即時零售業務，與美團、京東等對手展開新一輪市場競爭。



據《新黃河》報道，11月3日不少用戶發現餓了麼App完成版本號更新至12.0.1後，已正式更名為「淘寶閃購」。目前「淘寶閃購」正處於灰度測試階段，僅對部份用戶開放體驗。有消費者稱，其於11月3日收到內測邀請，餓了麼圖標從藍色變為橙色。此次更新的「淘寶閃購」標語為「外賣放心點，美食準時達」。

報道稱，灰度測試期間，部份用戶可透過「淘寶閃購」體驗餐飲外賣及日用百貨等即時配送服務。目前餓了麼的配送運力已全面承接淘寶閃購訂單，覆蓋更多品類。自2025年10月起，騎手服裝、App圖標等視覺元素已同步更換為淘寶品牌主色調橙色，進一步強化品牌心智。

阿里戰略整合構建「30分鐘送萬物」

據了解，此次更名是阿里集團即時零售戰略整合的一部份，旨在強化「淘寶閃購」作為統一品牌的定位。阿里此次調整將餓了麼從獨立的外賣平台轉變為「即時零售」的履約基礎設施，與淘寶流量入口協同，實現「30分鐘送萬物」的目標。

今年4月底，淘寶天貓旗下即時零售業務「小時達」升級為「淘寶閃購」，並在淘寶APP首頁以一級流量入口展示。9月，天貓也上線了「淘寶閃購」業務，支持品牌官方旗艦店商品小時級送達。

10月22日，據《第一財經》引述菜鳥內部人士消息，菜鳥供應鏈也將加入「淘寶閃購」業務，為其提供「小時達」服務。目前菜鳥已在上海、杭州、南京等城市的部份區域開展服務，並計劃向更多重點城市拓展，服務類目預計覆蓋3C數碼、服飾服裝、美妝個護、食品等。

城市街頭的餓了麼藍色外賣服裝也將改變為橙黑色賽車風格制服。

連鎖便利品牌上線日均訂量達8000萬

據《界面新聞》消息，10月31日「淘寶閃購」正式發佈全新連鎖便利品牌「淘寶便利店」。這一品牌將以閃購倉形態，基於阿里生態的供應鏈優勢，為消費者提供「24小時營業、30分鐘達」的購物體驗，並於11月1日正式上線。

據了解，首批淘寶便利店將向商家開放34個名額，主力倉型為SKU在1萬左右的旗艦倉、標準倉；針對校園場景，也會推出特殊倉型以滿足學生用戶需求。未來，淘寶便利店將逐步覆蓋全國200多個城市。

在今年8月的一場財報分析師電話會上，阿里中國電商事業群CEO蔣凡透露，「淘寶閃購」日訂單峰值達1.2億單，8月周日均訂單量8000萬單，拉動手淘8月DAU（日活躍用戶數）增長20%。閃購日均活躍騎手超200萬，較4月增長3倍。蔣凡預計，未來3年內，閃購和即時零售將為平台帶來1萬億元的交易增量。

餓了麼App已更名為淘寶閃購。

外賣補貼大戰曾遭監管約談

2024年11月，阿里中國電商事業群成立，由淘寶天貓集團、國際數字商業集團以及1688、閒魚等電商業務整合而來，涵蓋了阿里的全產業鏈電商業務。此後，餓了麼、飛豬加入該事業群，標誌著阿里電商平台開始向大消費平台轉變。

另據此前報道，今年7月內地外賣平台爆發補貼大戰，當中不乏「零元購」等極端促銷。7月18日，市場監管總局約談餓了麼、美團、京東，要求理性競爭。市場監管總局要求相關企業嚴格遵守《中華人民共和國電子商務法》、《中華人民共和國反不正當競爭法》等法律法規規定，嚴格落實主體責任，進一步規範促銷行為。