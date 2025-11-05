台網紅「館長」福建幫賴清德尋根　賴氏宗親會：姓賴的都是中國人

周一（11月3日），台灣網紅「館長」陳之漢赴福建平和縣心田村探訪賴氏家廟，並稱此行重點是幫「賴清德尋根」。對此，賴氏宗親會秘書長賴瀚鐘強調，「凡是姓賴的，都是中國人、漢族人，這是可以肯定的。」



台灣網紅「館長」陳之漢赴福建平和縣心田村探訪賴氏家廟，並稱此行重點是幫「賴清德尋根。（網上圖片）

漳州平和縣心田村是「心田賴氏」的發祥地。（網上圖片）

10月25日，「館長」從台灣桃園機場搭機前往大陸，進行12天的行程，出發前接受訪問時，「館長」說此行重點是幫「賴清德尋根」。11月3日，「館長」抵達福建漳州平和縣心田村。

負責接待的賴氏宗親會秘書長賴瀚鐘介紹，漳州平和縣心田村是「心田賴氏」的發祥地，賴氏的發展歷史可以追溯到西周時期，原本姓姬。賴氏後來南遷到浙江、江西，再入福建；到了元朝末年，他們這一支遷居到心田，成為「心田賴氏」的開基祖，到現在已經有27代人、400多年的歷史。

賴瀚鐘說，「心田賴氏」去台灣的開台祖有137位，台灣總計有將近10萬名賴氏宗親，每年都有人回家廟祭祖，「凡是姓賴的，都是中國人、漢族人，這是可以肯定的。」、「凡是不承認祖宗、祖國的人，就是逆天之罪。」

賴瀚鐘回憶稱，2018年他曾組團赴台，專程前往賴清德位於新北萬里的老家，與賴清德的親戚交流，賴清德的親戚當時說，「我們家就在漳州平和。」

賴清德。（網上圖片）

賴清德接受美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」專訪。（台灣總統府）

看到賴氏宗親祖訓後，「館長」要求攝影師將鏡頭對準上面的文字，並大聲朗讀，「萬事皆念骨肉親，為人子女要孝順，不孝之人最逆天。」而在場賴氏宗親都對賴清德「數典忘祖」行徑感到憤慨，批評其為「不肖子孫」，認為賴清德給宗親丟臉，亦讓「館長」幫忙轉達希望「讓賴清德改邪歸正、回頭是岸」。

「館長」說，此次大陸之行的主要目的，就是把真相帶給台灣人，「兩岸本無仇恨，只有血肉親情，兩岸更應互相扶持而非敵對。」

據台媒報道，「館長」此次探訪大陸，先到北京、瀋陽等地參觀抗戰遺址等，還挑戰喝豆汁、爬長城。10月27日，「館長」登上長城，感嘆先人建造長城的智慧與毅力，直呼「我們中國人的智慧真的很棒！」