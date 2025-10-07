台網紅館長直播驚爆「斬首賴清德」　新北檢火速立案調查

台灣知名網紅「館長」陳之漢日前在直播中以激烈言辭談論時事，突然語出驚人直呼「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，引發台灣社會譁然。對此，刑事局6日下午緊急報請新北地檢署指揮偵辦，目前檢方已收案，並以「他字案」展開調查，後續將傳喚館長到案製作筆錄。



台媒ETtoday今（7）日報道，館長於5日晚間開直播評論政治時事時，形容台灣政局「每天跟連續劇一樣好看」，接著突然脫口喊出「看到斬首打擊、精確斬首」、「把賴清德狗頭斬下來」，更向對岸喊話「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」。相關言論曝光後，立刻在網絡上引起廣泛爭議。

刑事局於6日下午證實表示，針對陳之漢於網絡公開平台上涉及煽動暴力與恐嚇總統安全等不當發言，行為疑已觸犯《刑法》第153條「煽惑他人犯罪」及第305條「恐嚇危害安全罪」等規定。刑事局偵七大隊已蒐集相關資料，報請新北地檢署指揮偵辦，並強調將針對館長不當言行依法偵辦。

據了解，新北地檢署目前已正式收案，並以「他字案」調查案情，後續將傳喚館長到案說明，釐清言論內容及其意圖。