女裝網購退貨率超80%　商家採「巨型吊牌」防白嫖：難忍惡意退貨

據新黃河報道，又是一年雙11電商促銷季，近日，一則「巨型吊牌防退貨」的消息登上了微博熱搜。面對女裝超過80%的高退貨率痛點，許多商家今年將新衣吊牌做成了A4紙大小，這種吊牌尺寸大、材質硬、顏色醒目，增加穿着不適感和顯眼程度，從而降低消費者「蹭穿」後退貨的可能性。



不少商家表示，早已對消費者惡意退貨行為難以忍受。（網上圖片）

巨型吊牌。（網上圖片）

早在今年3月份，有消費者在小紅書上發帖稱，自己買的衣服上有巨無霸吊牌。吊牌大到可「隨機扇飛一個路人」。有商家在相關帖子下方吐槽，「每天都能收到穿過的退貨」。這些衣服大多有明顯的穿着痕跡，如褶皺、壓痕、變形、污漬或異味。

社交平台上，不少商家表示，早已對消費者惡意退貨行為難以忍受。

有媒體報道，瀋陽一職業學校在今年4月底，有60多名學生網購衣服，而在參加完運動會後，集體又以「質量問題」進行七天無理由退貨。而退回來的衣服，難以二度銷售只是商家面臨的其中一個問題。從成本端來看，這部分衣服，商家還要承擔倉儲、運營、物流、人力等各種成本。

有需求就有市場，這款被網民戲稱為「防白嫖神器」的吊牌裝備，可謂直擊行業痛點，其核心優勢在於「低成本、高效率、不傷及合理消費」。四川某吊牌生產商網上透露，與傳統吊牌相比，這款巨型吊牌在尺寸、硬度和隱蔽性方面均經過特殊設計，「若強行穿着會產生明顯不適」，從而有效降低試穿後的退貨率。

據介紹，巨型吊牌於2025年3月首批產品入市，前兩個月訂單量已達四五萬個，雙十一前夕更是迎來訂單暴漲，部分熱門款式供不應求。

巨型吊牌於2025年3月首批產品入市。（微博）

設計揭開了線上女裝行業的生存痛點：常年高企的退貨率，正倒逼行業開啟自救。（微博）

這一看似頗具爭議的物理防禦設計，不僅收割千萬級話題流量，更直白揭開了線上女裝行業的生存痛點：常年高企的退貨率，正倒逼行業開啟自救。

公開數據顯示，電商女裝退貨率高達50%至60%，線上直播退貨率甚至達80%以上。其中，很多退貨並非質量問題，而是藏着吊牌穿幾天之後，再以七天無理由退貨，不少消費者以此方式公開「薅羊毛」。

有專家表示，近年來，惡意退貨加大了商家成本，部分承受不起的商家無奈退出市場，甚至欠款「跑路」。而留下來的商家，有些為了應對高退貨率，便選擇提高售價以維持利潤，導致商品性價比下降，形成「高退貨率→提價→性價比降低→更高退貨率」的惡性循環。

然而，如此簡單粗暴的對策，也引發了新的爭議。有網民說：「怎麽可以這麽不信任消費者呢？」這些聲音點出了問題的另一面：「巨型吊牌」在打擊惡意退貨的同時，也可能誤傷正常消費者的購物體驗，甚至透露出一種電商對消費者群體普遍的不信任感，暴露了當前電商環境中脆弱的信任鏈條。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

