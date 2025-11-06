丈夫病亡2日後妻子也離世　留一兒一女　網民：感情太好才會這樣

安徽淮北一名丈夫病亡後，妻子也於兩日後離世，留下一兒一女，有網民痛心表示，「夫妻感情太好才會這樣。」、「愛到深處，不忍獨留人間。」



據《極目新聞》報道，周三（11月5日），有網民發布影片稱，「姐姐、姐夫你們手拉手一路走好」，姐夫不幸去世後，姐姐緊隨着離去，兩人留下一兒一女。

事發於安徽省淮北市，隨丈夫而去的女子張女士（化姓）在當地開設了一間美容美髮店，她的丈夫於11月1日突發疾病去世，兩日後，張女士也隨丈夫離世。

他們的鄰居11月5日介紹，張女士開設的美容美髮店店門口這幾天有很多人前來悼念，今日已下葬，「一家人原本幸福美滿。」

安徽淮北一名丈夫病亡後，妻子也於兩日後離世。（極目新聞）

當地社區工作人員也表示，女子的丈夫於11月1日突發疾病去世，終年52歲，「她老公去世了，她接受不了」，兩日後，張女士因突發情況送院，不幸未能搶救成功。按照當地習俗，兩人的遺體已在三日內安葬。11月5日下午，淮北市殯儀館工作人員證實，遺體已火化安葬。

據悉，夫妻倆育有一兒一女，女兒在上大學，兒子十幾歲。他們很早就到外地開店，婚姻生活幸福美滿，家庭條件不錯，男方家中的老人已去世，女方有個妹妹，負責料理後事。

張女士生前在社交平台上頻繁記錄生活，她喜歡跳舞、旅行，除此之外還最愛分享老公和孩子。她最後一條影片發布於7月7日，影片中她和老公手挽手，一兒一女靠在身邊，一家四口幸福合影。置頂影片中，她和老公牽手跳舞，那天是兩人結婚18周年紀念日。

張女士的妹妹說，「請大家不要亂猜測，我姐姐、姐夫感情太好了，姐夫突然的離世，讓我姐姐接受不了。」