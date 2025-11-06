重慶宣布調整行政區劃　撤銷江北區、渝北區　設立兩江新區

作為中國四個直轄市之一的重慶，宣布調整行政區劃，撤銷江北區、渝北區，設立兩江新區。

經過調整，重慶轄25個區、8個縣、4個自治縣。其中，兩江新區轄31個街道、11個鎮，面積約1360平方公里、人口約352萬。



周四（11月6日）上午，重慶市召開兩江新區領導幹部會議，介紹調整部分行政區劃相關情況。此次行政區劃調整涉及國家級新區兩江新區以及江北區、渝北區和北碚區。

第一項調整，依託兩江新區國家級新區，撤銷江北區、渝北區，設立兩江新區，管轄原江北區、原渝北區（不含大灣鎮、統景鎮、大盛鎮、興隆鎮、茨竹鎮）和北碚區的水土街道、復興街道、蔡家崗街道、施家梁鎮、童家溪鎮的行政區域。

調整後，兩江新區將着力打造支撐全市承接落實國家重大戰略、培育壯大新質生產力、進一步全面深化改革、持續擴大高水平對外開放、推進超大城市現代化治理等主陣地，加快在全國高質量發展版圖中塑造新優勢、爭創新地位。

重慶市召開兩江新區領導幹部會議。（視覺重慶）

第二項調整，將與北碚區國土空間定位趨同的原渝北區北部大灣鎮、統景鎮、大盛鎮、興隆鎮、茨竹鎮5鎮劃歸北碚區管轄。

同時，深度釋放西南大學創新策源功能，強化與西部科學城重慶高新區協同聯動、錯位發展，打造科學城北向拓展的戰略支撐和功能互補區，並依託川渝高竹新區建設跨區域合作發展功能平台，打造重慶高質量發展的重要新興增長極，切實增強區域協同發展的支撐力，高水平打造重慶中心城區北部門戶。

市委書記袁家軍強調，要深刻把握行政區劃調整是提升國家級平台能級和競爭力的關鍵舉措，是打造服務國家重大戰略落地落實主陣地的務實行動，是推進兩江新區管理體制機制創新的重大改革。

袁家軍表示，要高標準嚴要求組織實施好行政區劃調整各項工作。確保民生服務高效銜接，妥善解決群眾最關心最直接的現實利益問題。廣泛聽取社會各界意見建議，持續強化政策宣傳、權威解讀，引導廣大幹部群眾同心同德、同向同行，全力營造和諧穩定良好氛圍，更好匯聚建設兩江、奉獻兩江的磅礴力量。

袁家軍指出，兩江新區要堅持幹字當頭、唯實爭先，銳意進取、振奮精神，結合行政區劃調整後的功能定位和發展方向，系統謀劃「十五五」國民經濟和社會發展規劃，統籌推進行政區劃調整與發展服務安全治理，努力交出經濟社會發展高分報表，以實幹實績實效為「十五五」時期開創現代化新重慶建設新局面貢獻更大力量。