重慶立案偵查｢台獨｣沈伯洋　專家：可發布通緝令　對島內嚴正告誡

10月28日，重慶市公安局發布警情通報，對「台獨」分子沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任。大陸國台辦隨後表示，公安機關此舉是反對台獨分裂、維護國家統一的「正義必要之舉」。台灣陸委會則表示嚴厲譴責。



內地官媒《環球時報》採訪相關專家表示，本次對沈伯洋對依法追責，是對島內仍執迷不悟者對嚴正告誡，「唯有懸崖勒馬，才能回頭是岸。」



重慶市公安局發布的警情通報顯示，為堅決打擊沈伯洋通過發起、建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動，該局根據《中華人民共和國刑法》《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》等有關規定，決定對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任。

拒绝“被”国民化——台胞居住证的风险，乃由台湾教授协会举办之记者会，声称大陆台胞居住证将带给台湾人个资泄漏和国家混淆的风险。主持人陈俐甫，来宾宋承恩、何澄辉、沈伯洋。2018年8月30日于台北市台大举行。

國務院台辦發言人陳斌華昨日（28日）表示，沈伯洋發起、建立「台獨」分裂組織，大肆宣揚「台獨」分裂謬論，長期從事分裂國家犯罪活動，是不折不扣的「台獨」頑固分子。公安機關對其立案偵查是落實《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》的具體行動，是反對「台獨」分裂、維護國家統一的正義必要之舉。

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣在接受《環球時報》採訪時表示，「這是一個具有重大意義的舉措。」

他指出，沈伯洋充當民進黨當局的打手，造成了極其惡劣的影響。通過「黑熊學院」宣傳對抗大陸，對青年進行洗腦；同時打壓、恐嚇陸配以及參與兩岸交流的人士，嚴重阻礙了兩岸關系發展。李振廣表示，「過去我們雖然公布過『台獨』頑固分子名單，但那更多具有政治警示和警告的意味。而這一次，對沈伯洋採取的是法律層面的措施，這意味著打擊『台獨』頑固分子的行動從政治警示上升到了法律懲治的新階段。」

清華大學台灣研究院助理教授朱桂蘭表示，立案偵查是刑事案件正式啟動的標志。沈伯洋的案件不再停留在政策譴責或行政制裁層面，而是進入了司法程序。公安機關將依法展開偵查，全面收集、調取有關其涉嫌犯罪證據。這意味著公安機關經過初步審查，認為有犯罪事實，需要追究刑事責任，並決定作為一個刑事案件進行深入調查。同時，這標志著針對「台獨」分裂勢力的法律行動正在進一步深化和落實。

而根據偵查進展，公安機關可能會依法採取一系列法律措施。例如對沈伯洋發布通緝令；對於在境的犯罪嫌疑人，在經最高人民檢察院核準後，可以依法適用缺席審判程序。一旦立案，沈伯洋即成為犯罪嫌疑人，即使其人在境外，追訴期限也會延長（立案後逃避偵查的，不受追訴期限限制），意味著將面臨終身刑事追責。

去年開始，大陸方面曾多次點名、懲戒沈伯洋。2024年10月14日，沈伯洋被國台辦列入「台獨」頑固分子清單，同步實施禁止入境大陸及港澳地區、限制關聯企業與大陸合作等懲戒措施；2025年3月，國務院台辦開通「『台獨』打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，沈伯洋也出現在第一批被舉報人員名單之中。

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部6月21日下午在國台辦連袂發布《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，自發布之日起施行。（網絡圖片）

中國和平統一促進會學習研究委員會副主任鄭劍表示，大陸方面多次對其點名警示，實則是給予他改過自新的機會。但他始終置若罔聞、屢教不改。如今，沈伯洋成為「台獨」頑固分子名單中首位被立案偵查的犯罪嫌疑人，這既是對他的依法追責，更是對島內仍執迷不悟者的嚴正告誡：唯有懸崖勒馬，才能回頭是岸。

他表示，自80年前台灣正式回歸祖國，中華人民共和國便對台灣地區擁有一國之內的司法管轄權。大陸有責任、也有義務，對「台獨」分裂分子及所有危害兩岸同胞利益的違法犯罪分子實施懲戒。

近期，大陸方面接連打出反「獨」促統「組合拳」。其中包括中共二十屆四中全會提出推進祖國統一進程，全國人大常委會決定設立台灣光覆紀念日並召開紀念台灣光覆八十周年大會，以及此次對沈伯洋的立案偵查。鄭劍認為，這些舉措既能振奮民族精神、鼓舞島內愛國統一力量，也能喚醒部份被民進黨和「台獨」分裂勢力誤導的民眾的中華國家民族意識，同時對「台獨」分裂分子形成更有力的震懾。