從AI到科技創新　杭州六小龍在世界互聯網大會談了什麼？

從「互聯網+」到「人工智能+」是全球技術的新浪潮，是中國互聯網發展的縮影，也是「六小龍」等創業企業崛起的時代背景。11月7日，在2025年世界互聯網大會烏鎮峰會上，「六小龍」核心高管首聚烏鎮，由中國工程院院士王堅主持，圍繞創業、互聯網、技術未來等議題展開深度對話。



作為中國新型科技企業的代表，這場對話吸引了眾多國內外媒體的關注。那麼，「六小龍」到底聊了些什麼？



11月7日下午，2025年世界互聯網大會烏鎮峰會主論壇邀請宇樹科技、群核科技、雲深處科技、強腦科技、遊戲科學、DeepSeek這6家企業的企業負責人同台對話。（潮新聞）

一、過去十年，確實非常非常激動人心

「世界互聯網大會舉辦了10多年，它和六小龍的出現，是否存在一定的關係？」王堅現場拋出的第一個問題，就引發了「六小龍」熱議。宇樹科技創始人王興興回答：「過去十年，確實非常非常激動人心！」

宇樹科技創始人王興興。（網絡資料圖）

兩個「非常」，讓我們感受到了「構建網絡空間命運共同體」的十年間，以「六小龍」為代表的一大批科創企業於創新浪潮中奔湧向前的心路歷程。今年，「六小龍」橫空出世後，網友們常常會提到一個詞——「長期主義」。

政府懂企業，也有耐心等企業，這是營商環境中的長期主義。當一些公司還處於初創階段時，相關部門就能看到它的潛力，不僅會提供早期的場地和政策支持，還會積極為其對接供應鏈等資源。正是政府對前沿科技領域的長期政策支持，最終讓「六小龍」在各自領域成為全球矚目的「參天大樹」。

如今的「六小龍」，可以說是「浙里」營商環境的最佳代言人之一。烏鎮連續多年舉辦世界互聯網大會，其實走的也是一條佈局未來的長期主義道路。國內十多年來逐步形成的互聯網發展良好生態，給了包括「六小龍」在內的諸多科技公司良好的成長環境，也讓無數有夢想的年輕人找到了「用武之地」。

烏鎮江南著名古鎮之一。連續多年舉辦世界互聯網大會。（資料圖片）

就像王興興說的，從2016年時的3個人到現在1000多人的公司規模，回望過去十年，他認為，宇樹科技能「做出一些成果出來」，眾多科創人才有機會發揮自己的熱情和價值，得益於政府對創業者的支持以及良好的創業生態。

二、既是變化的見證者，更是這個變化的創造者

「六小龍」被稱作創業奇跡，好像是突然蹦出來的，事實並非如此。王堅在總結時說，這10年確實有很多的變化，這樣的創業企業「既是變化的見證者，更是變化的創造者」。

機遇和努力，總是彼此關聯，有時是因努力而贏得機會，有時是機遇倒逼人努力。現場，「六小龍」相關負責人回顧了公司的創業經歷，對當初勇敢跨出的「第一步」深感幸運。

比如，王興興提到，機器人領域曾有一個著名的預言——「2050年，人形機器人隊伍將會擊敗世界杯冠軍」。他幽默地說：「我一想要再等40年，我自己都七八十歲了，我想我不願意等到那一天。」「偏科小孩」王興興，一直保持著對世界的好奇，並將這份熱愛轉化為持久的行動力。

宇樹科技人形機械人曾亮相春晚。（央視）

網上流傳著一個關於群核科技的理念：「拿著錘子找釘子。」即修煉自己的獨門技術、獨到的idea，幸福自然會來敲門。群核科技聯合創始人兼董事長黃曉煌早年在硅谷時並不受待見，「連去Social（社交）的場合，人家也不搭理」，於是下定決心創業。數字時代，充滿創業機會。找到熱愛的領域，並為此不斷深耕，總有一天會發現，你已然抵達原本以為很遠的遠方。

三、實踐和夢想還是很近的

數字時代正重塑生活圖景，也激發著人們對未來的無限想象。「六小龍」以其敏銳的洞察與堅定的實踐，勾勒出互聯網產業的未來圖景，也帶來了關於創新與產業的新思考。筆者從中梳理出三個關鍵詞。

一是「信心」。對話現場，「六小龍」普遍對創新驅動的未來充滿信心。王興興認為，在AI加速的情況下，未來機器人發展可能會更快速，他說：「實踐和夢想還是很接近的。明年或者後年，我還會給大家帶來驚喜。」《黑神話：悟空》製作人馮驥還在現場分享了一組喜人數據：全世界去年最賺錢的10款遊戲，有4款由中國研發。

《黑神話：悟空》自 2024 年推出後便震撼全球遊戲界。本作全球銷量突破 2,500 萬套，Steam 上更累積超過 85 萬則評論，獲得「壓倒性好評」的成績。

二是「融入」。近年來，人機交互的邊界正在不斷消融。特別是腦機接口引起全球關注，強腦科技創始人、CEO韓璧丞認為腦機接口能給生活帶來很多改變，並賦能醫療、助殘、教育等諸多領域。黃曉煌表示自己相信未來是一個充滿機器人的世界，技術也會應用於服務人類。

三是「篤定」。儘管賽道不同，「六小龍」卻共享著對技術創新的清醒思考。王興興指出，在具身智能模型結構、數據採集、真機強化學習等方面，全球都還在探索階段。這也提醒我們，技術演進在方向明確之後，仍需沈心深耕。

11月6日，觀眾在2025年世界互聯網大會「互聯網之光」博覽會現場體驗與宇樹科技G1機器人「格鬥」 。（新華社）

四、我們現在還是處在上半場，甚至是上半場的早期

AI，是今年烏鎮最熱的高頻詞，在「六小龍」對話中，同樣湧現出許多關於AI的思考。

比如，人工智能和人的關係。王堅提到，過去我們總是談人工智能替代誰，但要堅定地相信，人工智能幫助誰。這也就是所謂的技術向善。在DeepSeek資深研究員陳德里看來：「這一輪的AI革命，我們現在還是處在上半場，甚至是上半場的早期。」

不過，現場業界專家多對人工智能前景表示樂觀，總會有科技公司來推動歷史車輪往前進。馮驥說：「正是因為看到了DeepSeek，我才變得更樂觀，因為我看到了一個中國答案。」在他看來，AI讓更多人用上了便宜又好用的創作工具，就像網上的「3A音樂」（AI作詞，AI作曲，AI拍視頻），放大了大家的創作能力，「非常建議大家能夠盡可能去擁抱現在最新最強的力量」。

科技浪潮奔湧而來，人工智能正以前所未有的速度，從實驗室走向廣闊天地，新的應用層出不窮，刷新著我們的認知，也給我們的生活帶來前所未有的改變。我們也有理由相信，AI的下半場將會帶來更多精彩。

11月6日，觀眾在2025年世界互聯網大會「互聯網之光」博覽會現場參觀。（新華社）

五、中國用戶不覺得國外月亮圓

「六小龍」的成功離不開各方的支持，比如王興興當場感謝杭州市，馮驥則感謝充滿熱情的中國用戶。

馮驥說到，以前會覺得中國是不是有一批用戶，會覺得國外的月亮比較圓，然而「當一個國產的品牌能夠接近或超過國外先進水平時，中國用戶會給它遠超越產品本身品質的關注，甚至是熱愛」。在他看來，這一現象在許多領域都是存在的，《黑神話》的成功也是如此，要感謝大家對本土團隊的信任。

《黑神話：悟空》製作人馮驥。（南方人物周刊）

當「六小龍」等科技企業在創新賽道上奔跑時，國內很多人都在吶喊助威，並身體力行地給予支持。尤其是當下，個別國家搞無理的科技霸權，企圖在高新技術領域制裁中國。每一個點亮的「科技樹」枝椏，都讓我們感到振奮。在世界互聯網大會這一世界級窗口上，這樣的雙向奔赴也是一出動人的新時代創業故事。

就像馮驥說的：「踏上取經路，比抵達靈山更重要。」這種基於技術前沿性與價值共通性的敘事，這種敢於挑戰、追求極致的創業者精神，這種一往無前、團結奮鬥的氣質，無需刻意「翻譯」，便能感染每一個追夢的人。

本文轉載自浙江省委宣傳部主辦的微信公眾號《浙江宣傳》。

