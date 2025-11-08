習近平廣東調研：著力深化粵港澳合作　加強基礎設施互聯互通

中共總書記、國家主席習近平近日在廣東考察時強調，廣東是改革開放的排頭兵、先行地、實驗區，要深入學習宣傳貫徹黨的二十屆四中全會精神，科學謀劃未來5年的目標、任務和舉措，以全面深化改革開放推動高質量發展，久久為功推動粵港澳大灣區建設，縱深推進全面從嚴治黨，不斷取得現代化建設新成效。



習近平在葉劍英紀念園。（人民日報）

11月7日至8日，習近平先後到梅州、廣州考察調研。7日下午，習近平來到位於梅州市梅縣區雁洋鎮的葉劍英紀念園，以及雁洋鎮南福金柚種植基地。

8日上午，習近平在廣州察看廣東科技創新和產業創新融合發展成果展示。隨後，聽取廣東省委和省政府工作彙報。他對廣東各方面取得的成績給予肯定，對下一步工作提出要求。

習近平指出，學習宣傳貫徹黨的二十屆四中全會精神，是當前和今後一個時期全黨全國的一項重大政治任務。要通過多層次多渠道宣講培訓，引導廣大幹部群眾切實把思想和行動統一到黨中央決策部署上來，進一步增進共識、增強信心、增添幹勁。要準確把握黨中央精神，針對幹部群眾關注的問題釋疑解惑。廣東作為經濟大省和發達地區，在編制「十五五」規劃時要有高站位、大格局，體現走在前、作示範、挑大梁的責任擔當。

習近平強調，廣東增創新優勢、實現新突破，必須大力弘揚改革開放精神、特區精神，以全面深化改革開放推動高質量發展。要堅持有效市場和有為政府相結合，促進各種所有制經濟優勢互補、共同發展。著眼發展新質生產力，強化科技創新和產業創新深度融合，建設具有國際競爭力的現代化產業體系。完善區域協調發展、城鄉融合發展體制機制，完善基本公共服務制度體系，扎實推進共同富裕。穩步擴大制度型開放，深入實施自貿試驗區提升戰略，深度融入共建「一帶一路」。繼續抓好對內開放，既促進本地產業轉型升級，又帶動中西部地區產業發展。

習近平在南福金柚種植基地。（人民日報）

習近平指出，建設粵港澳大灣區，對廣東來說既是重大責任，也是難得的發展機遇。要錨定建設富有活力和國際競爭力的一流灣區和世界級城市群的目標，同心協力、穩扎穩打，努力實現重點突破、全面推進。要著力深化粵港澳合作，加強科技創新合作和基礎設施互聯互通，推進規則機制「軟連通」，加強立法、執法、司法各環節全流程協作，有效提升市場一體化水平，建設宜居宜業宜游優質生活圈，支持香港、澳門更好融入和服務國家發展大局。廣東要發揮主力軍和火車頭作用，充分調動各方面積極性主動性創造性，發揮廣大企業、專業服務機構、高校、科研機構和各類人才的作用。

習近平強調，做好廣東工作，必須加強黨的領導、推進全面從嚴治黨。要抓住幹部這個決定性因素，選優配強領導班子，打造黨性過硬、視野開闊、善於創新、真抓實幹的幹部隊伍。要把正風肅紀反腐貫穿權力運行全過程，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，以風清氣正的政治生態引領形成良好發展環境。

習近平指出，現在到年底還有一個多月時間，要精准落實黨中央決策部署，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，全面落實各項惠民政策，做好安全生產和維護穩定工作，努力完成全年目標任務。