習近平在海南三亞發表講話　外界推測或主持福建艦入列儀式

據《新華社》報道，11月6日上午，習近平在海南省三亞市聽取海南自由貿易港建設工作匯報並發表重要講話。外界有推測，習近平現身海南或主持「福建艦」入列儀式。



三亞海事局曾發佈航行警告。（中國海事局）

11月4日，三亞海事局曾發佈航行警告，11月4日8時至6日18時，南海部分海域進行軍事訓練，禁止駛入。官媒《新華社》11月6日亦證實習近平現身海南三亞。有推測稱習近平此次現身海南或主持「福建艦」入列儀式。

圖為中國海軍三型艦載機在福建艦成功完成起降訓練。（人民海軍）

中國國防部新聞發言人張曉剛9月25日曾表示，福建艦試驗訓練正按計劃順利推進，大家期盼的那一天不會太遠。

據報道，這艘滿載排水量超過8萬噸的大型航母，採用平直通長飛行甲板，配備先進的電磁彈射和阻攔裝置，成為世界上噸位最大的常規動力航母。其強大的遠洋作戰能力將顯著提升中國海軍的整體實力，助力實現由近海防御向遠海防衛的戰略轉型。

據《國防時報》，福建艦服役後，將使中國海軍的遠海攻防能力大幅增強，有力推動海軍實現由近海防禦型，向遠海防衛型的轉型。

把海南自貿港打造成引領中國對外開放的重要門戶

據《新華社》報道，11月6日上午，習近平在海南省三亞市聽取海南自由貿易港建設工作匯報並發表重要講話。聽取匯報後，習近平發表重要講話。他指出，今年12月18日海南自由貿易港正式啟動全島封關，是中國堅定不移擴大高水平對外開放、推動建設開放型世界經濟的標誌性舉措。

7月5日，海口日月廣場免稅店的工作人員在打包免稅品。（新華社）

習近平強調，建設海南自由貿易港的戰略目標，就是要把海南自由貿易港打造成為引領中國新時代對外開放的重要門戶。深化行政體制改革，優化政務服務，着力打造市場化法治化國際化一流營商環境。

海南自由貿易港

2018年4月13日，在慶祝海南建省辦經濟特區30周年大會上，習近平宣布，支持海南逐步探索、穩步推進中國特色自由貿易港建設，分步驟、分階段建立自由貿易港政策和制度體系。

海南洋浦國際集裝箱碼頭。（新華社）

2020年6月1日，《海南自由貿易港建設總體方案》公布，中國特色自由貿易港建設邁出關鍵一步。