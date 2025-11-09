中儲糧濟寧直屬庫糧倉平台倒塌7死事故　官方追究12人刑事責任

2024年12月3日13時53分許，濟寧市金鄉縣中儲糧濟寧直屬庫有限公司金鄉分公司糧食倉儲項目傘形桁架平台發生一起較大坍塌事故，造成7人死亡、1人重傷，直接經濟損失1346.5萬元。



官方發布調查報告宣布有12人已被司法機關採取強制措施，有27人建議給予黨紀政務處分和組織處理人員，建議行政處罰4家公司，建議行政處罰11人。



2024年12月3日13時53分許，濟寧市金鄉縣中儲糧濟寧直屬庫有限公司金鄉分公司糧食倉儲項目傘形桁架平台發生一起較大坍塌事故，造成7人死亡、1人重傷，直接經濟損失1346.5萬元。(微博圖片)

經官方調查認定，該事故是一起因傘形桁架拆除作業過程中鋼絲繩規格選用錯誤、存在損傷缺陷、綁扎方式不合理，電動葫蘆吊點設置不當、違規單點提升，傘形桁架上違規堆載材料等因素，施工分包、總承包、監理、建設單位安全管理混亂，屬地黨委、政府和有關部門履職不到位，造成的較大生產安全責任事故。

經過綜合分析，鋼絲繩規格選用錯誤、鋼絲繩存在損傷缺陷、吊點設置不當、鋼絲繩綁扎方式不合理、傘形桁架上方材料堆載、違規進行單點提升等，綜合導致局部受力不均，超過鋼絲繩承載極限，鋼絲繩陸續斷裂，傘形桁架和人員墜落是造成事故發生的直接原因。

已被司法機關採取強制措施人員12人包括華晟公司法定代表人王濤。他因涉嫌重大責任事故罪，2024年12月7日被金鄉縣公安局刑事拘留，2025年3月4日被金鄉縣公安局取保候審。建議由司法機關依法追究其刑事責任。

華晟公司施工班組長陳雲龍、中建七局二公司倉儲項目部項目經理褚桂林、中建七局二公司倉儲項目部執行經理李劍、中建七局二公司倉儲項目部總工程師張照照中建七局二公司倉儲項目部安全總監厲泳等12人。

建議給予黨紀政務處分和組織處理人員則包括中建七局二公司5人、中儲糧濟寧公司4人、金鄉縣住房和城鄉建設局4人、濟寧市住房和城鄉建設局4人、金鄉縣發展和改革局3人，濟寧市發展和改革委員會2人、金鄉縣行政審批服務局3人、金鄉縣委、縣政府2人。