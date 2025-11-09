福建艦入列｜設計師團隊以80後年輕人為主

據新華社消息，中國第一艘電磁彈射型航空母艦——福建艦，周三（11月5日）在海南三亞某軍港舉行入列授旗儀式，習近平出席入列授旗儀式並登艦視察。福建艦的入列，標誌着中國海軍邁向遠海、走向深藍的能力實現了跨越式提升。據《央視新聞》報道，福建艦的設計師團隊，是一群80後為主的年輕人。



福建艦在海南三亞入列。（新華社）

習近平向福建艦艦長、政治委員授予軍旗。（央視新聞）

據《央視新聞》，福建艦的設計師團隊是一群80後為主的年輕人。中船中國艦船研究設計中心福建艦總體研製團隊成員常進透露，設計師需要隨時攻堅一個問題，解決一個難題的時候，拎起箱子馬上奔赴現場。

中船中國艦船研究設計中心福建艦總體研製團隊成員常進。（央視新聞）

常進說，福建艦在設計之初就確定了「航空母艦，航空優先」的基礎設計原則。「我們早一輩的總師們創造性地組建了一個交叉學科，讓一些學飛機的來設計船，我們形成了這樣一個交叉學科專業之後，讓我們設計航母的更懂飛機、更理解飛機，讓艦機之間更協調更融合，這樣才能充分發揮航母的戰鬥力。航母事業對我來說永遠無怨無悔。」

中船中國艦船研究設計中心福建艦總體研製團隊成員鄭向陽。（央視新聞）

中船中國艦船研究設計中心福建艦總體研製團隊成員鄭向陽表示，看到三型艦載機在福建艦上首次彈射起飛和着艦訓練：「頭腦是空白的，從高度緊張到高度興奮快速轉換的一個過程，所有人都非常興奮，非常高興，熱淚盈眶。」