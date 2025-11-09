央視專題「起底」沈伯洋　法學教授：可利用紅色通緝令全球抓捕

10月28日，重慶市公安局發布警情通報，對「台獨」分子沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任。



《央視》近日播出介紹沈伯洋案件的專題節目，訪問重慶市公安局警員，有警員表示收到大量針對沈伯洋的舉報線索，將逐一進行核實，真實有效地納入證據使用。央視專訪法學教授指出，可利用國際刑警組織，發出紅色通緝令等一系列追捕的措施，在全球範圍內對沈伯洋進行抓捕。



民進黨立委沈伯洋。（翻攝中時電子報）

《央視》指出，沈伯洋的行動中，最為人所知的，是他在2021年，在台灣創立黑熊學院，散布大陸即將在某年某月武統台灣的虛假信息，聲稱要在三年內訓練300萬名協助防衛台灣的所謂民間「黑熊勇士」，該機構被國台辦定性為「台獨基地」，是民進黨當局以及外部勢力扶持下系統性培育「暴力台獨分子」的機構。

重慶市公安局警員表示，公安機關正嚴格按照法律程序推進工作，對舉報郵箱、舉報電話，收到的大量舉報線索，逐一進行核實，真實有效地納入證據使用，「務必在犯罪事實清楚，證據確實充分情況下，依法將案件移送人民檢察院審查起訴。」

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部6月21日下午在國台辦連袂發布《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，自發布之日起施行。（網絡圖片）

央視批評：沈伯洋還對陸配群體展開惡意攻擊

《央視》也稱，沈伯洋還對陸配群體展開惡意攻擊，聲稱陸配都是大陸間諜，迫害多名大陸母親被迫離開台灣。

台灣前立委邱毅受訪指出，沈伯洋打擊陸配後，又打擊台商，「台商因為基本上在大陸賺錢，所以會出賣台灣。可是他對台商下手很明顯沒有對陸配這麼凶，為什麼？道理很簡單，台商為了息事寧人求財不求氣，台商很可能私底下，給他做些公關，給他點錢，好多台商都捐錢給他，道理很簡單。」

節目中訪問了中國人民大學法學院教授程雷，他表示，沈伯洋這個嫌疑人他比較特別，下一步根據案件偵辦的證據情況，發布通緝令以後，在國際社會，也可以利用國際刑警組織等一系列的國際組織，紅通（紅色通緝令）等一系列追捕的措施，在全球範圍內對他進行抓捕。

程雷稱，通過跟其它國家的刑事司法合作，比如說國際刑事司法協助，警務聯合行動，聯合偵查，都可以開展各種跨境的，在尊重所在國所在地區主權的前提下，共同攜手抓捕了一大批境外潛逃的犯罪嫌疑人回國。