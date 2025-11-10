國安部重申「翻牆」違法　瀏覽境外網站恐洩密惹禍

國家安全部官方微信公眾號今（10）日發布文章，題為《「翻牆」？假獵奇，真危險》，警示部分網民違法使用「翻牆」軟件（俗稱VPN或「梯子」）瀏覽境外網站、註冊帳號及參與群組聊天的行為，強調此舉不僅涉及法律風險，更可能威脅個人數據安全乃至國家安全。



國安部文章指出，在移動互聯網時代，透過網路獲取信息已成普遍方式，但仍有個別網民缺乏法律與風險防範意識，違法使用「翻牆」軟件進行境外訪問。「貪圖獵奇」不僅可能導致個資洩露，甚至引發間諜竊密與連鎖違法風險。

文章指出，「翻牆」軟件常以「保護私隱、保障數據安全」為名吸引用戶，但事實上，「翻牆」服務商或外部攻擊者可能利用漏洞竊取用戶瀏覽記錄、帳號密碼等私隱資料。文章舉例，某用戶曾透過「翻牆軟件瀏覽境外網站並用信用卡支付資料費用，半年後信用卡被盜刷數千美元，造成嚴重損失。

更嚴重者，部分「翻牆」軟件甚至由境外間諜情報機關直接研發與操控，藉植入木馬病毒遠程竊取資料。國安部披露，某涉密單位工作人員為訪問境外學術論壇，誤裝由境外間諜情報機關研發的‘翻牆’軟件，導致工作手機與電腦被遠程控制，大量涉密研究資料遭竊取，該人已被依法追究刑事責任。

內地官方嚴控網絡，在俗稱「網絡長城」的防火牆下，諸如Facebook、Twitter、YouTube等多個外國網站受到封鎖，但有網民會以「翻牆」的方式瀏覽這些網站。（資料圖片）

文章警告，不少網民在「毫無防備的情況下」，易受境外欺詐信息、極端思想與政治謠言影響，從最初的「好奇瀏覽」演變為「主動參與」，最終淪為「違法犯罪行為的受害者或幫凶」。文中提及，一名國企員工長期訪問境外反華網站，觀看政治謠言影片並下載傳播，最終被國家安全機關依法逮捕。

國安部強調，網絡「並非法外之地」，使用「翻牆」軟件本身已違反我國相關法律法規，而「翻牆」後所進入的境外平台「更是缺乏有效監管，成為不良與不實信息的集散地」。官方呼籲廣大網民嚴守法律底線，依法依規上網，共同維護風清氣正的網絡環境。

翻牆VPN手機APP提供多個國家的IP地址，讓用家處身內地都可以瀏覽世界各地的網站。（圖：PrivateVPN）

文章進一步提出三點建議，首先是拒絕使用「翻牆」軟件。特別是公職人員應自覺遵守國家規定，拒絕任何形式的非法「翻牆」行為。若確有學術或商務需求，應通過國家批准的合法渠道進行境外訪問。

其次是謹慎下載來源不明應用。用戶應從官方應用商店安裝軟件，對標榜「翻牆」「加速上網」等功能的程式保持警惕，不下載、不使用來源可疑的應用。

最後，則是培養健康上網習慣。透過官方媒體與正規平台獲取資訊，學會辨別網絡謠言與敏感內容，不隨意瀏覽、評論或轉發未經證實的境外信息。