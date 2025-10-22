赴台交流遭「學姐」勾引表白　國安揭露境外間諜誘騙學生細節

周三（22日），國安機關揭露境外間諜誘騙學生細節。據介紹，境外間諜情報機構常以「情真意切」的偽善面目，通過情感拉攏和物質誘惑，誘導涉密人員泄露國家機密，危害安全。國安機關提到三起案例，揭示了間諜活動的隱秘手段及嚴重後果。



一是偽裝「知心好友」套取機密。某知名高校畢業生安某進入機關重要崗位後表現出色，深受領導信任。然而，他因虛榮心被境外間諜利用。一名自稱「知心人」的間諜以關懷為幌子，通過心理攻勢和物質利誘逐步拉攏安某。安某心生虧欠，違規洩露信息，甚至在某重大活動中利用職務之便泄露重要涉密事項。明知違法，他卻因僥幸心理選擇隱瞞，最終因間諜罪被判處有期徒刑十年。

二是偽裝「熱心幫手」策反留學生。留學生郝某在攻讀博士期間，因參加國際學術會議需辦理簽證，結識了某國使館官員T。T以幫助簽證為由，通過請客、送禮、提供兼職等方式與郝某建立密切聯繫，後將同事L介紹給他。郝某留學結束前，L亮明間諜身份，將其策反。回國後，郝某進入某中央部屬研究所，成為涉密單位員工，多次向境外提供機密級國家秘密5項、秘密級國家秘密2項，收取間諜經費。最終，郝某因間諜罪被判無期徒刑，剝奪政治權利終身。

三是偽裝「親密戀人」誘騙學生。大學生小Z主修涉及國防科工機密的機械專業，被派往台灣某大學交流學習。在一次聚會中，他結識自稱「學姐」的女子，對方以關懷和「戀情」拉近關係，誘導小Z提供涉密信息。交流結束前，「學姐」要求他分享學業成果，小Z隨後通過郵件和微信傳送涉密實驗室照片和數據。經查，「學姐」為境外間諜人員，小Z提供近百份國防科工情報，收取4.5萬元人民幣報酬，最終受到法律嚴懲。

對此，國家安全機關提醒三點。一是警惕異常關懷，對突然出現、過分熱情的陌生人，特別是頻繁詢問工作或家庭情況者，需保持警覺，避免落入圈套。二是嚴守涉密底線，不因人情或利誘泄露涉密信息，不替他人打探敏感信息，嚴守保密紀律。三是及時報告可疑情況，發現對方身份可疑或要求越界時，應立即向單位或國家安全機關報告，切勿心存僥幸，以免釀成大錯。