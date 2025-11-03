國安揭境外間諜滲透糧食領域　非法獲取親本種子基因數據多人被查

種子被譽為農業的「晶片」，種業安全關乎糧食安全與鄉村振興大局。近日，國家安全機關通報指，近年境外間諜情報機關對中國糧食領域滲透力度不斷加大，非法獲取大豆、玉米、水稻等農作物基因數據，嚴重威脅國家糧食安全。



《央視新聞》報道指出，親本種子通常是用於雜交實驗的第一代種子，屬於國家嚴禁對外出售的重要農業資源。然而，某國間諜情報機關長期以來對中國糧食數據和種質資源虎視眈眈，並通過非法手段在境內蒐集相關樣本。

國家安全機關在工作中發現，該間諜機關以高額經濟報酬為誘餌，試圖與境內人員朱某某及其公司建立所謂「合作」關係，藉「合作製種」名義長期購買親本種子。朱某某明知行為違法，仍鋌而走險，將親本種子藏於其他出口集裝箱中以逃避監管。最終，朱某某被判處有期徒刑一年六個月，其餘17名涉案人員亦被依法作出行政處罰。

國家安全機關同時指出，境外間諜勢力亦通過偽裝調研手段滲入糧食主產區。當局曾接獲群眾舉報，指某國駐華領館人員帶領多名涉農及生物專業背景人員，以「走訪調查」為名，多次赴中國某省重要農業產區違規探查，蒐集農作物產量與儲備情況。調查顯示，該團隊具明顯反偵查意識，行動時極為謹慎，頻繁更換交通工具，並多沿鄉間小路行進，在田間臨時停靠取樣。國家安全機關在掌握情況後，依法予以制止並對相關人員作出處置。

中國小麥產量佔糧食總產量約兩成，所以李振聲的研究至關重要。（網上圖片）

國安機關強調，「農穩社稷，糧安天下」，糧食安全事關國計民生與社會穩定，是國家安全的重要組成部份。保障糧食安全、守護種質資源，是貫徹落實總體國家安全觀、以高水平安全保障高質量發展的應盡之責。

報道指，境外間諜情報機關持續加大對中國糧食領域的滲透力度，竊取核心科研情報，對中國水稻種業核心競爭力及糧食安全造成顯著危害。國家安全機關將與相關部門依法防範、打擊境外間諜情報機關及其代理人對糧食安全領域的窃密活動，堅決斬斷伸向中國種質資源的「黑手」，有力防止失泄密風險，保障國家糧食安全戰略順利實施。