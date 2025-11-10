「矽谷愛上中國AI」　美媒：美國科技圈正集體倒戈

NVIDIA首席執行官黃仁勳一句「中國將贏得人工智能（AI）競賽」，再次引發輿論對中美該領域競爭的關注。



「矽谷有多少技術建立在中國AI基礎之上？」《彭博社》11月9日以此為題發表的一篇文章，引用多個例子說明，中國低成本的開源AI模型不僅正在吸引全球使用者，還在悄然獲得矽谷的青睞。作者認為，美國政府若還想長期保持領先，不妨先想想矽谷倒戈中國AI的原因。

黃仁勳最近向英媒直言：「中國將贏得人工智能競賽。」隨後他緊急找補，稱中國只比美國落後「納秒級」，並強調美國必須「透過加速前進、贏得全球開發者」來保持領先。

相關報道稱，儘管黃仁勳最初的說法過於簡單化，但他對美國前景的悲觀看法動機也顯而易見。過去一年，他一直主張美國應允許他的公司繼續向中國市場出售晶片，儘管華盛頓不斷收緊出口管制。但他擔心「開發者之戰」或許已經逐漸失利，這一憂慮並非空穴來風。

黃仁勳曾表明，全球50%的AI研究人員是中國人，「你無法阻礙他們，無法阻止他們推進AI發展」。(Reuters)

近幾周，一個微妙的轉變愈發明顯。人們早已猜測，中國的低成本開源AI模型可能會吸引全球使用者從美國產品轉向中國產品。而如今跡象顯示，這種趨勢正在悄然滲入矽谷內部。

風投人士查馬斯．帕里哈皮提亞（Chamath Palihapitiya）最近在他與白宮AI顧問大衛．薩克斯（David Sacks）共同主持的《All-In》播客中透露，他合作的一家公司已將主要運算工作遷移到中國公司月之暗面（Moonshot AI）開發的Kimi K2模型上。他說，這款開源模型「實際上比OpenAI和Anthropic便宜太多」。

不久之後，愛彼迎公司首席執行官布萊恩．切斯基（Brian Chesky）也承認，他之所以沒有讓自家旅遊應用與OpenAI的ChatGPT對接，是因為相關工具「還不夠成熟」。他表示，愛彼迎的新客服系統依賴十多個不同的AI模型，「其中很大程度上依靠阿里巴巴的通義千問（Qwen）系列：它非常好，又快又便宜。」

正因切斯基與OpenAI首席執行官奧特曼私交甚篤，他的這番言論尤其值得關注。

公開認可中國 AI 模型的案例還在不斷增加。

由前OpenAI首席技術官米拉．穆拉蒂（Mira Murati）創辦的初創公司思維機器實驗室（Thinking Machines Lab）在博客中表示，其最新研究「受到了阿里巴巴通義千問3團隊研究成果的啟發，並在這一基礎上開展」。

但更有意思的，是這一轉變正在以更隱秘的方式紮根。

2025年1月27日，圖中可以看到中國人工智能企業深度求索（Deepseek） 和美國人工智能企業OpenAI的標誌。（Reuters）

估值約100億美元、備受關注的AI程式設計領軍企業Cursor上月推出了新版助手。此後網絡上出現大量猜測，認為它基於某個中國AI工具（如DeepSeek）構建。一位投資人甚至發帖稱，在他使用時，這個助手的內部獨白竟切換成了中文。

另一家美國公司Cognition AI（同樣估值約100億美元）似乎在其新程式設計代理中使用了中國智譜AI（Zhipu AI）的基礎模型Z.ai。社交媒體用戶曝光後，智譜似乎透過發帖證實了這一點，稱這「凸顯了開源貢獻對生態系統的積極影響和價值」。

上述兩家美國公司都未回應記者的電郵置評請求。由於中國AI模型採用寬鬆的開源授權合約，企業完全可以在其基礎上自由構建產品。

支持開源的美國聯盟「原子計畫」旗下Hugging Face平台整理的數據，印證了這一趨勢：在開發者累計下載量方面，中國模型已超越美國。

這一變化起初緩慢，而後急速爆發：2024年初，Meta的Llama累計下載量為1060萬，而阿里巴巴的通義千問僅50萬；到上月，通義千問已達到3.853億次，超過Llama的3.462億次。

此外，基於通義千問衍生的系統現已佔Hugging Face上新發佈語言模型的40%以上，而Meta的佔比已降至15%。

針對國際用戶湧向中國AI工具的現象，外界曾表達地緣政治擔憂，但對於那些急於推出產品的開發者而言，尤其是在編碼和軟件發展領域，相比於價格與性能優勢，那些所謂的風險也不再重要。何況開源模型還可以被下載、微調並在本地運行，從而緩解內容和數據隱私方面的擔憂。

作者認為，黃仁勳現在就宣布AI勝負還為時尚早。美國在尖端晶片和算力獲取上依舊擁有明顯優勢，這些是開發先進系統的關鍵要素。

但中國在低成本、開源化的推動下，確實吸引了越來越多的開發者，而他們正是AI創新的核心力量。

文章最後提醒美國政府：若真想在長期競爭中保持領先，不妨首先問問：為什麼矽谷已經開始倒戈了？

人工智能・Artificial Intelligence：圖為2023年7月6日，在中國上海舉行的世界人工智能大會（WAIC）會場，可看到特大的AI字標誌。（Reuters）

矽谷「倒戈」中國AI早有苗頭。今年5月，黃仁勳就在財報電話會上點名表示，阿里巴巴的通義千問模型是開源AI模型之中最好的。推特創始人傑克．多爾西也發文點贊了Qwen系列的代碼模型Qwen3-Coder。甚至馬斯克在看到基於通義萬向Wan2.2訓練生成的圖片後，都表示其效果「難辨真假」。

美國《紐約時報》10月22日發表的一篇長文曾直言：「矽谷陷入了對中國的癡迷和羨慕。」

文章寫道，一種交織著焦慮、羨慕與自省的複雜情緒，正席捲美國科技中心——矽谷。面對中國在基礎設施建設、人工智能應用及製造業等領域以「機器般的速度」快速推進，許多矽谷精英開始重新審視並欽佩中國的效率與執行力，同時反思美國自身在基建、監管與製造業方面的困局。

文章認為，美國公司正爭相研發比人類更智慧的機器。然而，若矽谷深入研究中國，就會發現，中國的人工智能產業並不癡迷於通用人工智能，中國企業家更專注於將人工智能應用於服務、設備和製造業領域。

前谷歌董事長埃里克．施密特（Eric Schmidt）與同事賽琳娜．許（ Selina Xu）曾呼籲，矽谷應減少對通用人工智能的癡迷，向中國同行學習，將人工智能融入日常生活。

作者指出，矽谷對中國的羨慕，不僅引發了關於工作模式、產業政策的效仿討論，更反映的是美國自身的狀態，折射出這個國家在失去自信後的掙扎。

「當中國全速前進，以機器般的速度流轉貨物、人員和資訊時，我們可能正被困在過去。」風險投資公司安德列森．霍洛維茨（Andreessen Horowitz）說。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

