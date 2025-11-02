《時代》評2025最佳發明　中國入選超20項含Deepseek、宇樹、小米

近日，美國《時代周刊》發布了2025年度「300項最佳發明」榜單，涵蓋人工智能、機器人、可穿戴技術、先進材料、醫療、應用軟件、加密貨幣與區塊鏈、教育等多個前沿領域，創下該榜單有史以來的最大規模。

這份榜單中，中國企業表現亮眼，20餘家科技公司及其創新產品成功入選，包括宇樹科技、DeepSeek、小米、聯想、比亞迪、華為、榮耀、極哲等。



在機器人領域，宇樹科技研發的R1雙足可編程機器人顛覆傳統設計。這款重量僅25公斤的機器人搭載人工智能系統，具備語音識別與圖像處理能力，雖僅配置26個關節（人類約300個），卻能完成拳擊、奔跑乃至側手翻等高難度動作，展現出卓越的運動靈活性。

人工智能領域中，初創企業DeepSeek開發的R1模型憑藉其性價比優勢獲得認可。在全球科技巨頭累計投入數百億美元開發生成式AI的背景下，DeepSeek僅以約600萬美元（約合人民幣4270萬元）的訓練成本，在數月內打造出性能媲美頂尖水平的AI模型，且堅持向用戶免費開放，與國際主流付費模式形成鮮明對比。

小米15 Ultra則登上特別提及榜單。該機型搭載與德國徠卡聯合研發的相機系統，復古設計的靈感源自經典相機，同時集成人工智能工具，賦予影像創作全新的智能體驗。

小米15 Ultra（小米）

聯想Yoga太陽能筆記本作為一款具有潛力的創新產品，為遠離穩定電源的用戶提供了全新的電力解決方案。該設備在蓋板上嵌入了光伏電池，能夠利用室內或室外的光線為電池充電。在陽光充足的情況下，僅需照射20分鐘，即可支持一個小時的視頻播放。

在中國電動汽車市場佔據著重要地位的比亞迪海鷗也被評為交通工具中的創新產品。作為比亞迪品牌旗下備受青睞的入門級明星車型，它配備了30kWh的電池包，可實現300公里的續航里程，最高時速可達130公里/小時。

在電子產品品類中，華為Pura 80 Ultra成功入選。該機型以卓越的影像系統著稱，配備業界首創可切換雙長焦攝像頭，採用微型仿數碼相機機械結構。其雙鏡頭支持3.7倍與9.4倍變焦，支持150萬種色彩的精准識別，顯著提升了照片清晰度與色彩表現。

在製造業和材料領域中脫穎而出的中國產品是榮耀研發的新款電池。目前，大多數設備採用的鋰離子電池正接近其密度極限，而這限制了折疊設備能夠達到的厚度。榮耀的新型電池在壓縮內部材料的同時延長了電池壽命，矽含量提升至25%，厚度卻僅有2.3毫米，並擁有6100mAh容量。這款新電池已應用於今年7月發布的榮耀Magic V5手機，其續航長達35小時以上。

HUAWEI Pura 80 Pro+釉白（華為）

極哲Zip投影儀憑藉其獨特的口袋式三折疊設計，榮登設計類榜單。它採用專利Z型折疊結構，不同於其他產品使用的繁瑣的三腳架，Zip投影儀展開即可變為可調支架，此外，它還擁有無Wi-Fi同屏鏡像、零延遲自動對焦及豎屏全屏模式等功能。其產品總監表示：「無論是投影家庭相冊，還是旅途中與朋友共玩遊戲，Zip都能將平凡時刻轉化為共同探索的精彩旅程。」

極哲Zip投影儀

同樣在人工智能領域中入選的，還有最近市值突破5萬億美元的美國科技公司英偉達。該公司旗下的DGX Spark個人AI計算機將每秒1000萬億次的計算能力和128GB的內存結合到一個小型台式機中，同時，它還可以微調多達2000億個參數的AI模型，擁有極高的自由度。

《時代》雜誌稱，在過去的四分之一個世紀裡，創新浪潮勢不可擋、只增不減。為順應這一時代脈動，今年的榜單遴選出300項發明，創下該榜單有史以來的最大規模。本次評選通過全球編輯記者提名及在線申請渠道，重點關注醫療保健、人工智能等快速發展領域，依據原創性、功能性、雄心與影響力等核心標準進行嚴格評估。

登上這一榜單的中國企業也顯示，從影像技術突破到AI模型創新，在多個領域展現出日益增強的科技實力，中國科技正在全球創新舞台上佔據重要位置。