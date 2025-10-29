內地首款鴻蒙人形機械人「夸父」亮相　打破國外技術壟斷

周二（10月28日），國內首款搭載開源鴻蒙系統的人形機械人「夸父」亮相。「夸父」基於開源鴻蒙開發，打破了國外技術壟斷，正加速構建全自主可控的機械人生態。



全國首款搭載鴻蒙系統的人形機械人亮相。（網上圖片）

據微信公眾號「中國光谷」消息，鴻蒙生態服務（深圳）有限公司總經理、鴻蒙生態創新中心主任杜金彪介紹，「不久的將來，在配備鴻蒙設備的環境中，您只需說『天黑了，請關燈』，它就能自動調節室內照明；說『這裏需要打掃』，它便會安排掃地機械人工作。」

鴻蒙是國產自研的智能操作系統，它能讓眾多設備像默契夥伴一樣無縫協作。它的應用場景豐富，又注重流暢安全，同時融入AI技術提升智能水平，可為用戶帶來便捷、高效的數字體驗。

自2019年發布至今，全球搭載鴻蒙操作系統的生態設備已超過10億台，成為全球發展最快的操作系統，超1300款設備通過OpenHarmony兼容性認證，3萬多款應用和元服務上架鴻蒙應用市場。市場機構預計，鴻蒙生態有望打開萬億元的產業空間。

位於光谷的鴻蒙生態（武漢）創新中心。（湖北日報）

其中，位於光谷的鴻蒙生態（武漢）創新中心的重要性和顯示度不斷提升。去年7月揭牌、12月投運，僅用10個月的時間，該中心已躍升為全國規模最大、功能最全、技術力量最雄厚的鴻蒙創新中心，超300名技術測試與開發人員在此構建起適配認證、人才培養、生態推廣等閉環服務體系，為全球鴻蒙生態注入源源不斷的創新活水。

作為全國首間鴻蒙終端外設測試認證平台，中心內的星漢實驗室，眼下已完成40多間企業、超過800款終端外設產品提供鴻蒙兼容性認證服務；星辰實驗室專注鴻蒙統一互聯技術與開源鴻蒙系統研究，推動跨終端協議的標準化；星雲研發中心已組建專家團隊，致力填補鴻蒙PC生產力工具空白；星光學堂聯合湖北、武漢本地高校，目前已培養1000多位鴻蒙專項人才。

據悉，武漢是中國軟件名城，擁有4萬間軟件企業、超40萬從業人員，90%以上積極使用開源技術和參與研發，擁有良好的開源創新氛圍和完整的產業鏈條。