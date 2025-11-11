Burger King漢堡王27億元出售中國業務

繼星巴克中國交易主後，漢堡王（Burger King）亦將中國業務出售。CPE源峰與漢堡王品牌達成戰略合作，雙方將成立合資企業漢堡王中國。CPE源峰將向漢堡王中國注入3.5億美元（約合27億港元）初始資金，持有約83%股權，持有漢堡王品牌的餐飲品牌國際集團RBI將保留約17%股權。



綜合內媒報道，該筆交易預計2026年一季度完成。資金將用於支持其餐廳門店擴張、市場營銷、菜單創新及運營能力提升。漢堡王中國旗下全資關聯企業將簽署一份為期20年的主開發協議，授予其在中國獨家開發漢堡王品牌的權利。

CPE源峰是一間專注科技工業、消費健康、基礎設施領域的資產管理機構，尤其在連鎖消費服務領域頗具投資經驗。今年是漢堡王品牌進入中國市場20周年，目前，品牌在中國市場的門店規模約1250間。根據整體規劃，雙方計劃到2035年，將中國門店數量拓展到4000間以上。

此前，星巴克宣布與博裕投資成立合資企業，共同運營星巴克在中國市場的零售業務。（Reuters）

面對競爭激烈的市場環境，出售部分股權引入本土資本，已成為外資消費品牌的常見策略。此前，星巴克宣布與博裕投資成立合資企業，共同運營星巴克在中國市場的零售業務。博裕投資將持有合資企業至多60%股權，星巴克保留40%股權。

業內分析認為，上述舉動不僅意味着股權佈局變動，更代表着外資品牌在中國本土化發展更加深入。