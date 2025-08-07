台積電機密「從星巴克流出」　市場傳聞祭嚴厲「連坐五級」懲處

台積電爆出2奈米製程技術機密疑遭洩漏案，台灣高等檢察署智慧財產分署日前對涉案工程師發動偵查行動，並依違反《國家安全法》向法院聲押禁見三人獲准。涉案人員包括台積電前員工與在職員工，其中一人離職後轉任日系設備大廠東京威力科創（Tokyo Electron Taiwan，簡稱TEL）台灣子公司，TEL於8月7日發聲明表示，已對涉案員工解僱，並全力配合台灣司法調查。



台媒《中央社》今（7）日報道，TEL表示，截至目前「未發現相關機密資訊外洩」，但公司高度重視此事件，強調「把遵守法令及倫理基準視為最重要的經營方針，絕不容許任何違反上述準則的行為」。

2024年5月29日，台灣新竹，圖為台積電創新博物館的台積電標誌。（Reuters）

另據《財經新報》與《ETtoday》等台媒報道，三名涉案工程師均擁有台灣清華大學或交通大學背景，學經歷亮眼。主嫌陳姓男子為清大材料系畢業，曾任職台積電F12B YED部門三年，後轉任TEL，擔任台積電相關設備行銷窗口。其餘兩人分別為在職工程師吳姓與戈姓男子，皆為先進製程部門技術骨幹，負責良率優化與製程改善。

調查顯示，三人疑從去年起透過公司筆電登入內部系統查看機密資料，再以手機翻拍方式截圖，成功避開Process Information Protection（PIP）系統的資安監控。翻拍地點甚至包含新竹市關新路星巴克日光門市。據稱，台積電資安部門正是透過異常登錄紀錄追查到此案。

《ETtoday》引述內部人士指出，PIP系統擅長抓異常登入與操作路徑，但手機拍照這種手段根本查不到。也有同事私下感嘆，「翻拍資料還去星巴克操作，連遮掩都不懂，手法爛到哭」。

《財經新報》則指出，涉案資料已由陳男交予直屬主管，檢調單位正在清查洩漏內容是否已轉交境外，並釐清是否涉及商業間諜組織。市場傳聞，洩密案發生後，台積電祭出史上最嚴重懲處「連坐五級」，單位之廣、層級之高，史無前例，大概只有董事長魏哲家沒事，副總等級高層可能都受影響。

圖為2025年3月3日，台積電董事長魏哲家與美國總統特朗普（Donald Trump）、美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）會見記者。（Reuters）

根據《中央社》8月5日報道，台積電於內部例行監控中發現異常行為後啟動調查，確認涉及營業秘密洩漏，對涉事員工予以解職處分，並依法提告。台積電強調將「持續強化內部管理及監控機制」，提升員工對機密資訊保護的意識，並推行PIP政策宣導。

台灣國家科學及技術委員會（國科會）亦於8月5日說明，14奈米以下製程的IC技術已列入國家核心關鍵技術清單。若證實違法外流，涉案者恐觸犯經濟間諜罪，最高可處12年徒刑並科罰金1億元。國科會指出，依法將由檢調偵辦，並加重刑責…以遏阻不法外流的可能，避免造成國家與產業利益受損。

《中央社》報道援引半導體產業專家指出，雖然本次洩密行為對台積電營運影響應屬可控，但對品牌信譽與國際形象將構成損害。「機制再嚴密，人心難防。台積電雖有系統保護，但仍需強化行為監控與職場文化落實。」