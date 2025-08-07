撐不住內地價格戰？星巴克擬出售中國業務70%股份

全球最大連鎖咖啡品牌星巴克（Starbucks）近期頻傳出售中國業務的消息。多家內地媒體8月6日報道，星巴克正洽商出售星巴克中國70%股份，交易完成後，該公司將保留30%股份，仍為最大股東。



《藍鯨新聞》7月30日報道指出，星巴克中國董事長兼執行長倪睿安在上季財報發布會上表示，正在尋找擁有共同願景和價值觀的戰略合作夥伴，把握中國市場未來巨大的發展潛力和機遇。當時市場已認為，星巴克有意出讓中國業務股份。

《新浪財經》報道稱，星巴克計劃出售的70%股份將由多家買家瓜分，每家持股比例均不超過30%，對這筆交易的估值最高達到百億美元，最終入圍買家名單預計在兩個月內揭曉。

另據《第一財經》消息，包括大鉦資本、高瓴資本、凱雷、信宸資本等老牌私募基金在內的多家機構，均已參與競購。

星巴克在中國的生意遭遇到了中國本土品牌瑞幸咖啡的高強度競爭。（Reuters）

外界分析，星巴克此舉與其在中國市場面臨的激烈競爭有關。《南方日報》官方帳號「南方Plus」指出，原因主要有兩方面：首先，中國本土品牌瑞幸咖啡於2024年以35.1%的市佔率穩居第一，星巴克以13.58%的市佔率退居第二。

其次，價格戰對星巴克衝擊劇烈。瑞幸咖啡、庫迪咖啡等品牌透過9.9元人民幣的平價策略，加上電商平台補貼，使部分外送咖啡價格甚至低於5元人民幣。面對壓力，星巴克在6月首次在中國市場實施降價，部分非咖啡類冰飲平均降幅達5元人民幣，但仍未能有效扭轉市場頹勢。

作為中國的本土企業，瑞幸正試圖在本土市場超越星巴克。（VCG）

一名獨立咖啡館經營者向媒體表示。以前還能撐一撐，現在連鎖品牌太多，星巴克根本無力招架。此外，隨着瑞幸咖啡、庫迪咖啡等中國品牌瘋狂砍價，星巴克的生存空間正被不斷擠壓。

數據顯示，星巴克在中國的營收自2021財年的峰值37億美元下滑至2024財年的30億美元。