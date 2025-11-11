蘋果：中國官方命令下架兩款同性戀交友App

周二（11日），蘋果公司（Apple）向法媒證實，中國下令將兩個受歡迎的同性戀交友應用程式（App）從境內的行動商店下架。



報道稱，同性婚姻在中國並不合法，仍然普遍存在歧視現象。倡議人士表示，近年來，尤其在壓制LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）表達的行動有所擴大。

上周末，有網民指出，由同一家香港公司所擁有的Blued和Finka兩款App的完整版，已從蘋果和安卓（Android）的商店中下架。

對此，蘋果公司發言人證實，根據中國國家互聯網信息辦公室的命令，公司已將這兩款App從中國區的App商店中移除，「我們遵守營運所在國家的法律」。發言人又補充，今年稍早，Finka開發商選擇將該App從中國以外的商店下架，而Blued則僅限於中國地區上架。

目前，國家互聯網信息辦公室或Finka和Blued的所有者未就消息置評。而截至周二，Blued精簡版仍可以從蘋果的中國區App商店下載，Blued國際版HeeSay在中國境外也仍然開放下載。據蘋果App商店的描述，HeeSay向用戶表示，他們將加入「全球5400萬LGBTQ+個體」。