高市早苗鼓吹日本武力介入台海　國台辦反對：日對華負有歷史罪責

針對日本首相高市早苗鼓吹日本武力介入台海可能的言論，國台辦發言人陳斌華在周三（11月12日）舉行的例行記者會上表示強烈不滿，並稱「日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責。」



陳斌華。（央視新聞）

陳斌華表示，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。日本領導人在國會公然發表的涉台惡劣言論嚴重違背一個中國原則，粗暴干涉中國內政，「我們對此強烈不滿、堅決反對。外交部已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。」

陳斌華續指，日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，在殖民奴役台灣的50年裏更是犯下罄竹難書的罪行。「80年前，我們打敗日本侵略者，光復台灣，終結日本對台灣的侵佔掠奪。80年後的今天，誰再企圖挑戰中國核心利益，妄想阻撓中國統一大業，中國政府、中國人民、中國軍隊決不答應、決不容忍。」

2025年10月21日，日本東京，新任首相高市早苗在首相官邸舉行的記者會上致詞。（Reuters）

陳斌華稱，日本應深刻反省歷史、汲取歷史教訓，恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，信守在台灣問題上的政治承諾，慎之又慎處理涉台問題。正告民進黨當局，任何依靠外部勢力將台灣從中國分裂出去的圖謀都注定失敗。

據此前報道，高市早苗早前在眾議院表示，「我們的立場始終是希望和平解決（台灣問題），如果出現武力攻擊，那麼被認定為生存危機事態的可能性很高。」