高市早苗就任日本首相　學者：台日合作將加速與深化

高市早苗就任日本首相，學者郭育仁周三（22日）分析，高市上台後的台日合作將加速與深化，包括在海上安全、高科技安全以及海底電纜保護等3領域深化合作，且高市將會加強在日本西南諸島的軍事建設，對中國武力犯台形成強力嚇阻。



在「2025年日本首相指名選舉暨對台日關係影響」座談會上，多位學者專家發表看法。國策研究院長田弘茂致詞表示，日本的政治已從一黨獨大走向西歐多黨制的發展，對於執政黨自民黨是很大的挑戰，高市需要面對與其他政黨協調。對台灣而言，很高興有一位對台灣很友善的日本首相，但高市已經成為首相，必須要全盤考量日本國家戰略、區域安全利益，台灣可以對高市有期待，「但不要有過高的期望」。

高雄大學政治法律學系教授楊鈞池表示，相較於日本過去幾任首相，高市過去的發言，一直明確支持台灣。4月她以日本眾議員身分晉見總統賴清德時，明確提到台日應該在經濟安保加強交流，10月投書給華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute），強調「台灣海峽的和平穩定是日本關注之事」。

今年4月，高市早苗曾以眾議員身分訪台，與總統賴清德會面。（總統府提供）

楊鈞池進一步提到，高市內閣當中，內閣官房長官木原稔曾任防衛大臣，也當過日華議員懇談會事務局長，國土交通大臣金子恭之也是日華懇重要成員，今年雙十也曾訪台，而國土交通省轄有海上保安廳，目前台灣海巡署與海上保安廳已有定期訓練，可以期待進一步合作深化。至於外務大臣茂木敏充則在疫情期間協助疫苗援贈台灣。

楊鈞池表示，雖然高市首要面對的還是經濟，在處理好國內問題後，有機會形成長期執政局面，而台日關係發展預期在半導體、AI等產業供應鏈韌性合作有進一步發展機會，在「價值外交」的領域，台日也有合作機會。

針對台日關係展望，國策研究院副院長郭育仁表示，台日合作會加速且深化，第一是在海上安全，管轄範圍為沖繩海域的海上保安廳第11管區與台灣的合作將加深。第二是台日在太空、情報交換與高科技安全領域合作會增加。第3是海底電纜的保護，合作也會加強。

郭育仁表示，台灣共有14條國際海底電纜、10條境內海纜，全球平均每條電纜的故障率約0.1次，但台灣平均每條電纜故障5次，高於全球平均50倍，海底電纜出問題對日本、韓國影響都很大，因此台日在這方面合作勢在必行。同時高市一定會加速日本西南諸島的軍事建設，這將使台灣東岸形成一個戰略走廊，不再是封閉戰場，對北京的武力犯台將形成強力嚇阻。