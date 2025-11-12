福建艦入列｜國台辦：將挫敗任何侵犯和分裂中國領土的勢力和圖謀

11月12日，國務院台辦舉行例行新聞發佈會，發言人陳斌華表示，「三航母時代」的來臨是中國國防和軍隊建設的重大成就，將更強有力捍衛國家主權和領土完整，挫敗任何侵犯和分裂中國神聖領土的勢力和圖謀。



陳斌華。（央視新聞）

福建艦在海南三亞入列。（新華社）

11月12日，國務院台辦舉行例行新聞發佈會。有記者問： 中國第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦日前正式入列，標誌着大陸進入「三航母時代」，引發島內輿論高度關注。有媒體稱，這充分彰顯了大陸新質生產力與國防實力的顯著提升。對此有何評論？

福建艦在海南三亞入列。（新華社）

福建艦在海南三亞入列。（新華社）

發言人陳斌華表示， 從遼寧艦到山東艦再到福建艦，「三航母時代」的來臨是中國國防和軍隊建設的重大成就，是人民軍隊向世界一流軍隊邁進的堅實步伐，海內外中華兒女無不為此感到驕傲和自豪。人民海軍日益強大、劈波深藍，將更強有力保衛祖國的萬裏海疆，捍衛國家主權和領土完整，挫敗任何侵犯和分裂中國神聖領土的勢力和圖謀。