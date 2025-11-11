福建艦入列｜廣西小童1999年為國捐140元造航母　獲中國船舶回禮

11月5日，在「福建艦」入列中國海軍的同時，一位網民發佈「1999年，一位名叫陳虞文的小朋友為國捐款140元（人民幣，下同）造航母」的影片引發關注。



11月5日，中國第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦入列授旗儀式在海南三亞某軍港舉行。這艘完全由中國自主設計建造的航母，不僅是中國第三艘航空母艦，也是全球首艘採用常規動力電磁彈射技術的航母。

福建艦的正式入列，標志著中國人民海軍正式迎來三航母時代。三艘航母，不只是中國軍事工業研究者的心血，亦凝聚了全中國人民的期盼。在1999年，中國還沒有航母的時代，廣西一名叫陳虞文小朋友，便因受退伍軍人父親的影響，為中國航母的建造捐去了自己的小小心意。

廣西小朋友於1999年為國捐款140元造航母。

1999年的某天，陳虞文聽到父親和朋友聊天，說起有人給國家捐款建造航空母艦的事，小小的他便萌生出「我也要捐錢給國家建航母」的想法。父親得知後表示支持，幫助他將積攢的零花錢寄到了當時的解放軍總裝備部。

在父親的陪伴下，陳虞文前前後後去了4趟郵局，分4次共寄出140元錢。2000年初，他收到回信，總裝備部將他捐的錢退了回來，還隨信寄來一張新年賀卡。

賀卡上寫著，「陳虞文小朋友，你四次給總裝備部寄來的140元捐款，我們都收到了，對你支援國防建設的行動，表示感謝。根據上級有關規定，現將你的捐款如數退回，請查收。順祝新春快樂，學習進步，身體健康。」落款「總裝備部司令部綜合局」，2000年2月1日。

廣西小朋友於1999年為國捐款140元造航母。

2014年，陳虞文考上浙江一所大學，畢業後去了北京工作。2023年，陳虞文受邀參加中央電視台軍事節目《兵器面面觀》，談及當年為什麽會有捐款建造航母的想法，他說，那一年中國駐南聯盟大使館被北約轟炸，他認為航母是國防強大的象徵，真的沒想到自己的願望有一天會實現，上大學期間就看到山東艦下水，感覺國家海軍發展速度太快了，真是「一步躍千年」。

「小時候的『航母夢』終於實現了。」陳虞文說，如今看到國家已迎來國產航母時代，「作為一名『軍迷』，在新時代與人民軍隊一起成長，感覺真的很幸福。」他也一直對軍事抱有濃厚興趣，成了一名「軍迷」。

2023年陳虞文登上央視軍事節目。

對於這幾天重新受到關注，11月9日，陳虞文在個人社交賬號上發文表示，自己「也是非常意外」。

當年陳虞文問出「是不是中國有航母別人就不敢欺負咱們了？」對於這個問題，11月10日，中國船舶集團有限公司官方微博發文致陳虞文：「26年前，您4次跑進郵局寄出的140元，是一顆投向深藍的初心。福建艦近日正式入列，標志著人民海軍邁入三航母時代，是對您的問題最莊重的回答。」

帖文中還邀請陳虞文參觀中國船舶集團，感受航母精神，聆聽中船故事。並隨信準備了一份特殊的禮物：福建艦入列紀念手錶。「願它記錄強軍夢圓的榮光，也見證您作為特殊『軍迷』的熾熱情懷。」