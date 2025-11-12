全紅嬋帶傷征戰全運會收穫1金　凌晨發文：對錯都是我的腳印

周三（11月12日）凌晨，在第十五屆全運會跳水比賽收官後，收穫一金的全紅嬋發文稱，「沒有白走的路，對錯都是我的腳印。」



全紅嬋稱，「沒有白走的路，對錯都是我的腳印。」（網上圖片）

全紅嬋與隊友陳艾森。（網上圖片）

全紅嬋分享的頒獎儀式合照。（網上圖片）

周二（11月11日），全運會跳水比賽收官。廣東隊以6金1銀2銅的戰績，成為該項目金牌收獲最多的隊伍。翌日凌晨，全紅嬋在社交媒體分享多張全運會現場圖片，其中包括她和隊友合影，頒獎儀式，以及大量全運會個人花絮內容，並配文寫到，「沒有白走的路，對錯都是我的腳印。」

11月2日，全紅嬋搭檔王偉瑩出戰女團雙人10米台，3跳穩定發揮，以235.86的總成績排名第一，幫助廣東隊女團奪金。這亦是時隔183天，全紅嬋再次亮相賽場重演「水花消失術」。賽後，全紅嬋在微博發文表示「我真棒」，網民紛紛留言表示「全紅嬋還是全紅嬋，辛苦了！」

全紅嬋帶上征戰全運會。（網上圖片）

全紅嬋搭檔王偉瑩出戰女團雙人10米台，3跳穩定發揮奪冠。（視覺中國）

此前，廣東隊教練何威儀透露全紅嬋的傷情稱，「全紅嬋現在的脛骨、踝關節都是受傷的，在堅持比賽，大家看不出來，其實她的身上都是肌貼，她是很難很難的，每天都是疼得不得了。」

而在11月6日舉行的女子雙人10米跳台決賽中，廣東隊全紅嬋/王偉瑩以311.76分成績，獲得第5。全紅嬋賽後稱，「謝謝大家關注跳水，無論輸贏，自己都很開心」、「受傷之後確實練得苦，因為你每天都帶著傷病、腳痛去跳動作，腳也承受不住，也很痛。」