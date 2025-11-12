內地醫生降薪現象普遍　降幅最高達五成　部分兼職送外賣

近年來，中國國內醫生降薪的現象愈加普遍，降幅最高可達30%甚至一半。在一些小縣城，部分醫生甚至兼職送外賣。專家指出，未來中國醫生的薪資可能會由目前以績效工資為主逐漸轉向固定工資模式。



市場研究機構華醫網在6月發布的《醫療人才2024年薪資及就業調研報告》中，針對約3萬名醫務人員的調查顯示，57.9%的受訪者預計2024年薪酬會下降，主要原因是績效獎金減少。這一比例較2023年的37%增長了20個百分點，顯示薪酬下降的趨勢在擴大。

根據《經濟觀察網》的報道，某頂尖三甲醫院的神經內科醫生表示，該醫院在過去7至8年中進行了變相降薪，例如升遷而未加薪，疫情後每季度均以3%至5%的幅度降薪，兩年累計降幅已超過20%。醫院高層已多次提醒員工要為艱難的日子做好準備。

上海的一位資深醫院管理者李鳴也指出，醫生降薪正成為一種大趨勢。一些基層醫院的醫生月收入已降至2000元到3000元人民幣，在一些欠發達地區，甚至連基本工資都難以發放，部分醫生不得不兼職開網約車或送外賣。他表示，雖然上海的狀況稍好，但仍有醫生的收入下降了10%至15%。

另一位醫生則透露，經過同行詢問後發現，降薪現象已相當普遍，今年以來，部分醫生的總收入下降幅度達30%至50%。

多名調查醫生認為，降薪的原因是由於經濟環境不佳、醫保控費及醫院整體建設等多重因素所致。

圖為某三甲醫院。（北京市政府）

《南風窗》雜誌引述一位在一線城市三甲醫院的外科醫生指出，該院的醫療服務收費並未如預期上漲，檢查和檢驗費用下降，加上患者的治療態度越來越保守，導致醫院總收入減少。他與其他同城的醫生交流顯示，某些醫院的績效工資延遲2到3個月發放是常見情況，甚至有的會延遲半年。

公開資料顯示，中國超過60%的公立醫院運營資金中，政府財政補貼約佔10%。這樣的運營壓力迫使醫院不得不通過削減人力成本來維持運轉，而承擔這一壓力的往往是一線醫務人員。

有觀點認為，當前問題的根源在於，公立醫院仍在以「自負盈虧」的市場邏輯運行，醫生的薪酬制度又與醫院收入緊密相關，這使得醫生成為醫院經營壓力的直接承受者。以固定薪酬為主的模式更有利於保持公立醫院的公益性。

國家衛健委近日強調，應逐步提高基礎薪酬等相對固定的穩定收入佔比，並建立動態調整機制，同時研究推進縮小機構之間的薪酬差距。