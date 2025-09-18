台男花10萬做「陰莖增大術」死亡　醫生曾捲入死亡醫療糾紛

一名台灣50歲男子花了40萬元新台幣（約合10萬港幣）在台北市安和美診所接受「陰莖增大術」，中午12點多手術結束，隨後在診所度過術後恢復期。未料，診所人員晚間7點多查看，才赫然發現男子已無呼吸心跳，立即打電話叫救護車，但男子仍舊不幸身亡，後續將相驗釐清死因。



警方獲報後立刻到診所勘查，發現裡面相當簡陋，更遑論醫療衛生等問題，現場查扣注射液、手術用品、病患資料、現場用藥以及電腦等三十多項贓物，丁姓醫師則表示，對於死者為何死亡並不知情，警方依照規定將人帶回派出所進行偵訊，全案朝過失致死罪嫌偵辦。



丁姓醫師被帶走調查。（中時電子報）

據了解，62歲的丁斌煌在錦州街經營一人醫美診所多年，但因醫療糾紛不斷更改名字，最後在2021年10月以安和美註冊診所，專門替女病患抽脂、隆乳美聲手術，男生部分則有陰莖增大術、小腸繞道減重以及性功能障礙等療程。

因為丁斌煌價格便宜，所以許多人上門求診。據了解，丁斌煌在要動手術前都會聯繫手術用品廠商送開刀工具等醫療器材，後來再從通訊群組裡面徵求護理師，當天就由28歲的王姓護理師前往協助。

原本手術相當順利，直到17日下午2時許結束，但是晚上7時許，負責測量男病患的生命監測器，竟然跳出異常通知，並且當時診所裡僅剩下丁姓醫師在場，立刻對患者進行搶救並且使用電擊器，但因為只有一人在場，所以後來才通知救護車到場協助，但到場後已經沒有呼吸心跳，當場死亡。

檢察官17日連夜趕往診所查看狀況，將與警方、家屬會同相驗遺體，以釐清死者確切死因，也已將丁斌煌依過失致死罪嫌逮捕偵訊，而當天跟診的王姓護理師原本在其他診所上班，臨時被到丁斌煌的診所協助手術，如果未向衛生主管機關通報，恐也將附上連帶責任。

據台媒《中時電子報》，丁姓醫生過去就曾因隆乳、陰莖增大手術造成3人死亡，衛生局多次稽查，卻仍繼續執業。2022年，一名年輕女性至該診所隆乳，術後回診卻被軟禁在診所9天，最後該女子透過朋友報案才送醫救回一命，但乳房已潰爛壞死。事後北檢也依法起訴，但丁姓醫師居然繼續執業，警方將依過失致死等罪嫌送辦。

台醫生：陰莖增大手術簡單來說有3種處理方式

台媒採訪顧家醫療總院長顧芳瑜，她提到，陰莖增大手術簡單來說有3種處理方式，包括自體脂肪、玻尿酸打入包皮，看起來就會比較腫大，這是較為傳統做法，但缺點是形狀可能改變，脂肪會被身體吸收，而玻尿酸會流動，時間久了會導致不好看。

另外一種則是異體真皮，就是將捐贈的皮膚中，去除皮膚細胞，成為一個蛋白質骨架，再移植到包皮下方、海綿體上方，接著身體組織會長入骨架，成為海綿體的一部分，也就讓陰莖真正變粗，好處在於硬度提升、形狀也較好看。

顧芳瑜指出，相較於玻尿酸的方式，可能看起來會較大，可是會「軟軟的」，有點「果凍感」，實際使用的效果也不佳。最後一種則是包皮摺疊手術，顧芳瑜表示，在割包皮時，將皮膚去除，留下皮膚下層組織、對折，等於順便割包皮，好處在於因為這是本人的，沒有什麼副作用，缺點是可折疊的範圍有限，可能會出現前面很粗、根部很細的情況。

在風險或後遺症部分，顧芳瑜指出，包皮摺疊手術因為是自己的組織，所以沒什麼後遺症，但效果不太好；至於自體脂肪注射相對沒什麼傷口，但脂肪細胞可能會死亡，就會變成硬塊留在上面，陰莖上會佈滿硬塊，有如狼牙棒般，個案也會不舒服。顧芳瑜提到，加上需要抽脂，可能會有萬分之一的機率出現脂肪栓塞、或是出血的情形。

但整體而言，顧芳瑜說，以診所進行過幾百例的個案，做好預防措施及照護，目前沒有遇過這樣的情況，且原則上不會影響勃起功能。顧芳瑜表示，相對在現行材料越來越穩定，技術上愈趨成熟，會進行手術的人也變多了。醫師指出，其實從20出頭歲，到年紀50、60歲都有人進行。

顧芳瑜也提醒，無論是哪種手術，一定要先由專科醫師諮詢，因為泌尿科專科醫師進行的手術案例多，加上對於陰莖構造也有充分了解，可在手術上避免很多不必要的錯誤及損傷。