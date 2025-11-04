北上就醫成趨勢　港深中｢三棲醫生｣黃志浩大灣區執業　促醫療融合

隨著粵港澳大灣區建設持續推進，醫療衛生領域的融合與創新也在加速。近年來，愈來愈多香港醫生選擇到內地執業，為患者提供更多元的診療服務，中山陳星海中西醫結合醫院（以下簡稱「陳星海醫院」）行政總裁、全科醫生黃志浩便是其中之一。



10月24日清晨，香港街頭的晨霧尚未散盡，黃志浩便拎起隨身公文包匆匆出發。約1.5小時後，他的身影準時出現在陳星海醫院國際醫療中心的診室內。先乘高鐵至廣州南站、再轉程奔赴中山——這條每周往覆的通勤路線，早已成為這位「三棲醫生」的工作日常。自2023年3月起，黃志浩頻繁穿梭於香港、深圳、中山三地，始終以醫者的初心堅守臨床一線，更以先行者的姿態，為粵港澳大灣區醫療融合創新注入強勁動能。

中山陳星海中西醫結合醫院（網絡資源圖）

破局立新，從定位革新到首家粵港共建三甲

回顧當初選擇從香港來到中山的原因，黃志浩的答案既樸實又充滿使命感。「我是我們基金會的一名副會長，陳星海醫院是我們基金會創辦人當年捐贈給當地政府的。」2019年，當地政府希望推動醫院改革，將其交回基金會管理，黃志浩受委派承擔起這一重任。

「最深刻的挑戰，其實是醫院的定位問題。」黃志浩坦言。陳星海醫院原本以西醫為主，但中醫科室也頗具實力。結合國家鼓勵中西醫協同發展的大趨勢，他與團隊經過深入調研，並與政府充分溝通後，做出了一個開創性決策——將陳星海醫院重新定位為中西醫結合醫院。

這一戰略定位的確立，為陳星海醫院後續引入「港醫、港藥、港械、港式服務」奠定了堅實基礎，也使其發展成為首家粵港共建的三級甲等中西醫結合醫院，駛入了高質量發展快車道。

「港澳藥械通」藥房。（微信公眾號＠中央政府駐港聯絡辦）

貫通政策，讓惠民舉措「過河」生根

在推動「港澳藥械通」和「長者醫療券」這兩項標志性惠民政策過程中，黃志浩與陳星海醫院扮演了關鍵角色。

「『港澳藥械通』對本地老百姓來說是一個好政策。」黃志浩深知其民生價值。在他的積極推動下，陳星海醫院不僅成為首批「港澳藥械通」指定醫院，還成功引進20種港澳藥械，成為引進藥械種類較多的醫院之一。黃志浩並未止步於引入，更深入到了流程優化層面，「我們同政府提了很多意見，希望能夠加快審批速度，力求讓更多國際先進藥械更便捷地惠及內地百姓」。

「長者醫療券」的落地則直接解決了港籍長者在內地就醫的支付痛點。黃志浩解釋道：「中山是僑鄉，很多香港人在這里居住，政府覺得可以在我們這里嘗試一下。」政策實施後效果顯著，2024年，陳星海醫院服務香港患者近2萬人次，深中通道開通後，香港患者就診量同比增長50%，隨著長者醫療券在醫院落地使用，香港長者就診量也同比增加了252%。這組數據見證了大灣區公共服務銜接的關鍵進展，「北上就醫」正逐漸成為港澳居民赴中山的新選擇。

長者醫療券計劃（資料圖片）

融合聚力，以人才流動構築醫療新高地

高質量發展的核心驅動力是人才，黃志浩深諳此理，他大力推動的國際醫療中心，已吸引了32名資深港台醫生跨境執業。為留住這些優秀人才，他找到了關鍵解法：由陳星海基金會補足薪酬差額，讓香港醫生既能專注診療，也能參與本地醫護培訓。

「我們不僅僅是簡單引進『港醫』，更重要的是引進他們的理念和流程。」黃志浩說，香港醫生定期與本地團隊開展病例研討，將標準化診療思維融入日常——比如給患者解釋病情時，必須結合臨床數據，避免模糊表述，這一做法顯著提升了醫患之間的信任度。

在促進人才雙向流動上，黃志浩同樣不遺余力。他推動本地醫護到香港最大的外科微創培訓中心——東區那打素醫院等醫院進修學習，了解完整服務與康覆流程，並邀請香港理療師來院培訓，建立起標準化治療方案。

回望走過的路，黃志浩顯得冷靜而務實，他將這一切視為一場需要巨大耐心的持續變革。「我們唯一的目標就是希望把這個醫院變成一個國際化的醫院。」如今，黃志浩的團隊正與香港專家緊密合作，共同設計一套中西醫協同的康覆體系，致力於將陳星海醫院建設成為粵港澳大灣區醫療融合的新高地。