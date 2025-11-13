乒乓球前世界冠軍滕義受賄逾億元　獲刑14年

日前，湖北漢江中院公布一份判決書，披露湖北省原副省長、中國長江三峽集團公司原董事長曹廣晶貪腐案部分細節。其顯示，2010年上半年，時任中國長江某某集團公司董事長、黨組書記的曹廣晶在一場飯局認識了乒乓球世界冠軍滕某，因滕某曾為世界冠軍，經常陪名人打球，在北京人脈資源豐富，曹希望通過對方拓展自己人脈資源，便經常與其吃飯、聚會，二人交往密切。報道指，上述滕某就是第八屆世界盃男單冠軍滕義，後者還是1987年第39屆世乒賽男團冠軍成員。



判決書顯示，2012年至2018年期間，滕某作為曹廣晶關係密切的人，受某某公司相關人員的請托，通過曹廣晶的職務行為，為某某公司中標某某集團向家壩水電站灌區工程北總幹渠首部取水隧洞工程（簡稱向家壩工程）和烏東德水電站系列工程謀取不正當利益，夥同陳某光、郭某北收受某某公司好處費共計11557.6545萬元（人民幣．下周），其中6757.6545萬元既遂，4800萬元未遂。

2024年9月13日，天門市法院一審判決滕某犯利用影響力受賄罪，判處有期徒刑14年，並處罰金600萬元。滕某提起上訴。漢江法院二審後，維持了一審法院對滕某的一審判決。

而在中國乒乓球協會官網公布的世界冠軍榜中，僅一人姓滕，那就是第八屆世界盃男單冠軍滕義，滕義還是1987年第39屆世乒賽男團冠軍成員。

滕義是1987年第39屆世乒賽男團冠軍成員。（澎湃新聞）

至於曹廣晶於2022年2月落馬。當年9月被「雙開」。中央紀委國家監委通報稱，曹廣晶喪失理想信念，背棄初心使命，結交「政治騙子」，搞政治投機。貪欲膨脹，既想當官又想發財，把手中權力異化為謀取私利的工具，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬等方面提供幫助，並非法收受巨額財物。2024年5月24日，曹廣晶因受賄、泄露內幕信息，被徐州中院一審判處無期徒刑。