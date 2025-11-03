中國證監會原副主席王建軍被｢雙開｣　為上市公司牟利靠監管吃監管

據央視新聞報道，經中共中央批准，中央紀委國家監委對中國證券監督管理委員會原黨委委員、副主席王建軍嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



公開資料顯示，王建軍1994年加入中國共產黨，1997年開始進入證監會工作直到2016年調任深圳證券交易所擔任黨委副書記、總經理一職。王建軍在深圳工作5年後，重返中國證監會任黨委委員、副主席。今年4月，王建軍涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查；5月，被中國證券監督管理委員會副主席職務。

王建軍被雙開。（網絡資源圖）

紀委文件指出，王建軍喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；不按規定報告個人有關事項，在組織談話時不如實說明問題；利用職權或職務上的影響，為親屬牟取利益；「靠監管吃監管」，將公權力異化為謀取個人私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在公司上市、融資等方面牟利，並非法收受巨額財物。

王建軍嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予王建軍開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。