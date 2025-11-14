直播｜神舟二十號乘組返回地球　返回艙成功着陸

今日（11月14日），神舟二十號航天員乘組乘坐神舟二十一號飛船返回東風着陸場。《香港01》將全程直播。

據中國載人航天工程辦公室消息，11月14日16時40分，神舟二十一號載人飛船返回艙在東風着陸場成功着陸。



航天員即將出艙。（香港01直播截圖）

返回艙門打開。（香港01直播截圖）

【16:50】據中國載人航天工程辦公室消息，11月14日16時40分，神舟二十一號載人飛船返回艙在東風着陸場成功着陸。

14時49分，北京航天飛行控制中心通過地面測控站發出返回指令，神舟二十一號載人飛船軌道艙與返回艙成功分離。之後，飛船返回制動發動機點火，返回艙與推進艙分離，返回艙成功着陸，搜救分隊及時發現目標並抵達着陸現場。返回艙艙門打開後，醫監醫保人員現場確認神舟二十號乘組航天員陳冬、陳中瑞、王杰身體狀態良好。

神舟二十號乘組3名航天員在軌駐留204天，刷新了中國航天員單個乘組在軌駐留時間最長紀錄，期間完成了4次出艙活動和多次貨物進出艙任務，在地面科研人員密切配合下，完成了涉及微重力基礎物理、空間材料科學、空間生命科學、航天醫學、航天技術等領域的大量空間科學實（試）驗。

【16:48】神舟二十一號載人飛船返回艙門打開，神舟二十號航天員即將出艙。

返回艙成功着陸。（香港01直播截圖）

返回艙。（香港01直播截圖）

神舟二十一號載人飛船返回艙主傘打開。（香港01直播截圖）

返回艙進入大氣層。（香港01直播截圖）

【16:40】載着神舟二十號航天員乘組的神舟二十一號載人飛船返回艙在東風着陸場成功着陸。

【16:27】神舟二十一號載人飛船返回艙主傘已經打開，即將着陸東風着陸場。

【16:25】神舟二十一號載人飛船返回艙離開「黑障區」。神二十乘組航天員報告狀態正常。

【16:15】神舟二十一號載人飛船推進艙與返回艙成功分離，返回艙即將進入大氣層。

【15:54】神舟二十一號載人飛船發動機關機，返回制動結束。飛船工況正常，神舟二十號航天員報告感覺良好。

【15:51】神舟二十一號載人飛船軌道艙與返回艙成功分離，神舟二十號航天員陳冬、陳中瑞、王杰正式踏上返回地球之路。

神舟二十號航天員乘組乘坐神舟二十一號飛船返回東風着陸場。（香港01直播截圖）

神舟二十一號載人飛船軌道艙與返回艙成功分離。（香港01直播截圖）

神舟二十號航天員乘組正在返回地球。（香港01直播截圖）

11月14日11時14分，神舟二十一號載人飛船與空間站組合體成功分離。（央視新聞）

神舟二十號航天員乘組陳冬、陳中瑞、王杰即將返回地球。（央視新聞）

據中國載人航天工程辦公室消息，11月14日11時14分，神舟二十一號載人飛船與空間站組合體成功分離，神舟二十號航天員乘組陳冬、陳中瑞、王杰即將返回地球。後續，神舟二十一號載人飛船返回艙將在地面指令控制下擇機再入返回。

前期，在拍照判讀、設計覆核、仿真分析和風洞試驗的基礎上，經綜合評估，神舟二十號載人飛船返回艙舷窗玻璃出現細微裂紋，最大可能是受空間碎片外部衝擊導致，不滿足載人安全返回的放行條件。神舟二十號載人飛船將繼續留軌開展相關試驗。

神舟二十號航天員乘組由陳冬（中）、陳中瑞（右）、王杰（左）組成，陳冬擔任指令長。（新華社）

神舟二十一號、二十號乘組太空會師。（網上圖片）

9月25日晚在北京航天飛行控制中心屏幕上拍攝的神舟二十號乘組航天員王杰出艙的畫面。（新華社圖片）

2025年4月24日，搭載神舟二十號太空船的長征二號F火箭從酒泉衛星發射中心發射。（China Daily via REUTERS ）

據中國載人航天工程辦公室消息，神舟二十號航天員乘組乘坐神舟二十一號飛船返回東風着陸場。目前，神舟二十號航天員陳冬、陳中瑞、王杰狀態良好，着陸場及各參試系統正在緊鑼密鼓做好迎接他們回家的各項準備。

根據計劃安排，後續將擇機發射神舟二十二號飛船。

據早前報道，神舟二十號疑似遭空間微小碎片撞擊，為確保航天員生命健康安全和任務圓滿成功，經研究決定，原計劃11月5日實施的神舟二十號返回任務將推遲進行。

三名航天員抵達發射場。（香港01直播截圖）

神舟二十號航天員乘組報告感覺良好。（香港01直播截圖）

神舟二十號載人飛行任務乘組航天員陳冬。（香港01直播截圖）

神舟二十號載人飛行任務乘組航天員陳中瑞。（香港01直播截圖）

神舟二十號載人飛行任務乘組航天員王杰。（香港01直播截圖）

神舟二十號航天員乘組由陳冬、陳中瑞、王杰組成，陳冬擔任指令長。當中，陳冬執行過神舟十一號、神舟十四號載人飛行任務，時隔兩年再次擔任指令長。陳中瑞和王杰均來自於中國第三批航天員，是首次執行飛行任務。其中，陳中瑞入選前是空軍飛行員；王杰入選前是航天科技集團有限公司空間技術研究院的工程師。

2025年4月24日17時17分，神舟二十號載人飛船發射，當日17時35分，載人飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，發射取得圓滿成功。