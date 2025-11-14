29歲程式設計師疑遭誘騙至東南亞　出租屋內留神秘紙條

11月12日，一名網友在網上公開爆料，稱他任程式設計師的弟弟廖某自10月11日起失聯，可能被騙至東南亞。14日上午，廖某的戶籍所在地——福建福鼎的一派出所證實接到了報警。



發帖的網友自稱是失聯者的哥哥，介紹說，29歲的廖某原為福建福鼎人，大學畢業後在杭州從事IT業。家人聽說廖某失業已有半年，但他從未向家人提及。哥哥回憶，10月6日，他們通話時一切正常，10月9日，廖某與朋友見面時精神良好。

10月10日，根據監控信息顯示，廖某從杭州出發，前往廣西南寧，並於次日下午1點36分抵達防城港，此後便失去聯繫。廖某當時只攜帶一個斜挎包，無其他行李，行蹤可疑。

家人查詢廖某的身份證發現，他在10月8日和9日確實入住過南寧的酒店，哥哥推測他可能會見了某些人。

廖某與朋友的微信聊天記錄。（極目新聞）

10月13日，廖某與朋友進行了最後一次微信聊天，但隨後聯繫變得斷斷續續。10月22日晚上，家人透過廖某的好友發信息，廖某答應給父母回電，但始終沒有接到電話。10月23日，家人以還錢為名聯繫廖某，他卻要求轉賬至一個陌生的支付寶賬號，令家人懷疑與他對話的已非本人才會如此。

10月24日，廖某在好友群發了一個「笑哭」的表情，隨即撤回，這舉動使家人更加擔心。

10月27日，廖某的微信與朋友直接對話，尋求2萬美元，並疑似本人發去幾個字，例如「三個人看著我」，隨後立刻撤回。詢問他的去向時，他只回了個「泰」字。廖某的朋友質疑對方，對方態度強硬，聲稱「不會放人」，甚至威脅「要你兄弟的命」。最終，對方要求轉帳1萬元人民幣，但家人並未轉賬。

友人詢問去向時，廖某只回了個「泰」字。（極目新聞）

廖某的朋友質疑對方，對方態度強硬。（極目新聞）

10月27日，家人赴廖某的出租屋查看，發現他的電腦仍在，並留下了一張紙條，內容是他近期的心情思考，提到一名姓「魏」的聯絡人，但無具體的聯絡方式。

家人在10月23日於杭州、廖某戶籍地及防城港的派出所報案。目前，警方只能以「人口失蹤」進行備案，無法刑事立案。

接警人員解釋，由於廖某是成年人，若要立案需更多的證據，或者須等待失蹤滿兩年。警方查詢了出入境記錄，但未發現他通過正規渠道出境，這表明如果他真的在國外，極有可能是以非正常方式出行。

廖某疑身陷東南亞。（極目新聞）

14日上午，內媒聯繫警方，以獲取更多信息。廣西防城港的一派出所表示不便透露細節；杭州派出所則表示需前往戶籍地報備失蹤；而福建福鼎的派出所表示，目前尚無法判斷其是否遇到詐騙事件。

廖某的家屬希望能調取監控及廖某的聊天記錄，以查明他的具體行蹤。同時，他們也向社會各界和民間救援力量求助，希望若有任何線索，能及時聯繫家屬。

公開信息顯示，廖某29歲，福建福鼎口音，身高約171厘米，戴眼鏡，失蹤時只背著一個斜挎包。