中國18歲獲救豬仔揭緬甸詐騙園駭人酷刑　銬在柱子暴曬　針插手指

今年7月，安徽省合肥市廬江縣18歲高中生胡一嘯被騙至緬甸，父親胡宗兵輾轉多地尋子的故事備受關注。最終，胡一嘯平安回國。



胡一嘯是怎麼被騙至緬甸的？他在緬北又經歷了什麼？央視總台記者獨家採訪胡一嘯。

安徽18歲高中生胡一嘯失聯51天後，講述被騙至緬北經歷。（央視新聞）

白天銬在外面柱子上暴曬 詐騙園內部情況曝光：

嘗試打零工掙錢 證明自己「長大了」

2025年4月，剛剛參加完會考的胡一嘯決定放棄高考，早點出來找份工作掙錢。因為學習成績不好，胡一嘯想用另一種方式向父母證明自己。他和同學相約去浙江的一家電子廠打零工，但是沒幹多久就離開了。

覺得在廠裏幹活太累了，就離開廠去了南京那邊做一些零散的日結工，像保安或者是服務員之類的。 胡一嘯

因為日結工作不穩定，胡一嘯有時會找不到活幹。那段時間，除去吃飯、房租，他手裏的錢所剩無幾。因此，胡一嘯幾乎每天都在手機上搜羅各種兼職訊息。 2025年6月的一天，一名博主發布的兼職訊息引起了胡一嘯的好奇。 「他推了一個背貨的，去邊境背黃金，大概10萬元錢（人民幣，下同）一趟，把貨拿回來之後要跟他分賬。只要冒險一次，就能賺到5萬元。然而，因為沒有護照，胡一嘯本想放棄，但是對方告訴他，沒有護照也沒關係。 」

記者：出發前你知不知道這是偷渡？

胡一嘯：知道。

記者：你有沒有問他怎麼出去？

胡一嘯：他說那邊有安排好的路線，跟着他的路線走就行。



多次換乘交通工具 深夜出境

明知自己找的這份兼職存在風險，也明知要偷渡出國，可在「高薪」的誘惑下，胡一嘯依然想要冒險嘗試。在確認胡一嘯願意去緬北後，對方立即給他訂了當天飛往雲南西雙版納的機票，並且安排好了入住的賓館。

胡一嘯回憶，按照對方的要求，入住後他就再也沒出過門，直到第二天中午，那名博主突然給他發來訊息，要求他前往距離賓館兩公里外的一個公交車站匯合。「到車站之後給他發消息，沒多久一輛銀色轎車過來，上車了還要和司機對暗號。」

胡一嘯發現，車上除了司機，還有另外三名和自己一樣的年輕男子。他們一共換乘了四次，其中三次是汽車，一次是摩托車，一路上都是山間小路：

當時也有一點害怕，但還是被錢衝昏了頭腦。

晚上七點多，胡一嘯和另外一名男子被送到了國境線附近，深夜在他人的帶領下翻過國境線上的鐵柵欄，進入緬甸。接着又是換了幾次車，直到第二天晚上，他們才在一家賓館門前停下。「在賓館裏他們說，我們到這裏就是被騙過來的，他們那裏是人販子窩點。 」

對方的話讓胡一嘯如夢初醒，原來那名博主口中所謂高薪背黃金的工作根本就不存在。胡一嘯和一同來的男子，被分別帶進兩個房間，房間裏還有兩個專門看守他的人。 待了兩天後，看守的人告訴胡一嘯，他被以10萬元的價格賣給了緬甸一家詐騙公司，這也是幾天來，胡一嘯第一次聽到自己所處的位置。

不服從就捱打 直至被迫妥協

據胡一嘯回憶，離開這家賓館後，他和兩名看守一起上了一輛車，一路上不停地換車，走了兩天，中途還在山上住了一晚上，才到達被賣的詐騙園區。下車後，胡一嘯第一眼看見的是安裝着鐵絲網的圍牆，周圍有類似哨塔的建築，「上面有人站崗，都是拿槍的」。

直到此時，胡一嘯還沒有真正意識到自己將要面對的是什麼，甚至還在考慮回國後的事情。 「他們給安排了組長，組長問我們願不願意進行詐騙，如果不願意就先打我們，打到我們願意幹為止。」

考慮到如果從事詐騙可能就無法再回國，哪怕回去了也要面臨處罰，胡一嘯拒絕服從園區的安排，而這招來了一頓頓暴曬和毒打，他的腿上至今仍有當時被打的痕跡。

白天把我銬在外面的柱子上暴曬，太陽曬到身上是那種刺痛。晚上就用塑料管打，一開始打得比較輕，一天比一天重。

在被折磨了4天後，胡一嘯再也無法忍受，選擇了妥協。他拿到了一份詐騙話術，並在學了一周詐騙流程後，被組長分到「引流組」。在這裏，胡一嘯被包裝成軍人，並使用園區配發的「詐騙專用」手機，尋找詐騙目標。

胡一嘯回憶，他所在的園區非常大，裏面大概有兩三百人，被分成了不同的組。他所在的「引流組」每天就負責在短視頻平台上尋找目標，有30萬以上流動資金的，年齡在35—55周歲之間的女性，並把對方引入第三方平台。隨後由園區的其他組負責繼續詐騙。

因為內心對詐騙有所抗拒，幾十天下來，胡一嘯一個人也沒有騙到，也沒能拿到一分錢，這也就意味着他在園區裏只能吃最差的飯菜，渴了只能對着水龍頭喝自來水。 在詐騙園區的那段時間裏，胡一嘯身心俱疲，成宿地失眠。「想家，想回來，但是也沒有辦法。因為他們給的手機都是改過的，據說裏面裝了一些東西，可以查到我們發出去的消息。」

胡一嘯也不知道監控手機到底是真是假，但園區裏確實有人因為向國內傳遞消息被打或者被虐待。這些人被打時，犯罪團伙還會組織他們這些新入園區的年輕人觀看。「看到有人開槍，還看到他們把針插進傳消息的人手指裏。」

刷到父親尋人新聞 他被園區釋放

某一天，胡一嘯在配發的手機上尋找詐騙目標時，突然刷到了父親胡宗兵尋找自己的新聞。當晚，胡一嘯被關進了一間小黑屋。三天後，組長告訴他，要送他離開園區。「組長說園區決定放我回去了，他拿了1000元錢讓我走，又把我送到國門附近。當時還有一個好心人，給我拿了手機讓我聯繫家裏。」

7月25日上午九點多，胡一嘯被詐騙分子送到一個路口後，自己走到入境口岸，這時他才知道，這裏是雲南普洱，並不是他當時出境前時的西雙版納。 因為涉嫌偷越國邊境，胡一嘯入境後被警方帶走接受調查。一天後，父親胡宗兵終於見到了失聯一個多月的胡一嘯。

回想在緬北的這51天，胡一嘯說彷彿是做了一場夢。夢醒之後，只有在身邊的家人是最真實的。談及未來，胡一嘯說，他最想做的，就是踏踏實實學一門手藝：

靠手藝吃飯，安安穩穩找個正常一點的班。

就在胡一嘯被騙出國的新聞被全國關注的同時，仍有不少懷揣暴富夢的年輕人奔赴緬北等境外涉詐地區。

通過梳理這些人的材料警方發現，很多年輕人都存在和父母關係緊張或是無法有效溝通的問題。警方特別提示，家長應引起注意，家庭的關愛和關注對於防止此類情況的發生至關重要。

