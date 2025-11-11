15歲男生失聯3個月疑被騙柬埔寨　父收到園區訊息：弄3個人來換他

山西臨汾15歲男生王煜凱，今年8月被誘騙至柬埔寨。直至近日，有疑似園區人員用王煜凱社交帳號，給其父母發送消息稱，要麼以20萬元（人民幣）贖人、要麼騙多3個人換人。事件引發廣泛關注，天津警方目前已立案調查。



山西臨汾15歲男生王煜凱。（極目新聞）

王煜凱稱自己到達廣州。（極目新聞）

王煜凱最後出現在廣西一間酒店中的閉路電視畫面。（極目新聞）

綜合內媒報道，王煜凱的父親郭先生近日發文求助，他介紹，兒子今年15歲，平時在老家山西省臨汾市和爺爺嫲嫲一起生活，自己則和妻子在天津工作。今年初，由於兒子產生了厭學情緒，因此想把兒子接到天津親自管教。

郭先生續指，有一天，兒子稱想到妻子老家雲南找舅舅學習汽修，由於雲南臨近緬北，擔心兒子被騙，因此他並未答應。沒想到8月8日下午3時左右，突然收到兒子發來的訊息稱他已到廣州，還發了定位和修車的圖片。一開始郭先生並未起疑，但到當晚10時左右，兒子的手機卻顯示已經關機，自此他和兒子就失聯。

王煜凱的社交帳號突然回覆郭先生。（極目新聞）

郭先生說，自己於8月9日報警，8月11日還到廣西當地派出所協助調查。經對方查詢發現，8月8日，王煜凱坐飛機到了廣西南寧，8月9日便到了憑祥邊境，其間還轉車3次，最後一輛車是一輛套牌的「黑車」，至於兒子最後去了哪，暫時還未可知。

郭先生表示，「孩子失聯之後，我每天會去看一看他的社交帳號，看看有沒有什麽消息。」8月27日，郭先生突然發現，兒子的某短影片帳號定位從廣西變成了柬埔寨，「我就懷疑他被騙到柬埔寨園區裏去了。」

事發後，王煜凱的母親還拍攝了求助影片，希望廣大網民能夠幫忙找到兒子，在影片中她哭訴稱，「我的兒子，爸爸和媽媽真的好想你，做夢都盼著你早日回來」、「希望園區老闆能夠高抬貴手」。

天津警方已立案。（極目新聞）

王煜凱母親拍攝求助影片，「希望園區老闆能夠高抬貴手」。（極目新聞）

直至11月3日，王煜凱的社交帳號突然回覆郭先生，傳送訊息的疑似是在園區的人，訊息稱郭先生若想聯繫上他的兒子，就要再騙過去3個人，「聯繫完你得給我弄三個人過來，這三個人是你孩子的業績，三個人來了你孩子就可以回去了。」還稱準備把王煜凱賣到緬甸，對此郭先生表示他做不到，對方回覆說，「我們這缺人，不缺錢」、「人都弄不來，你準備好賠付20萬，準備好了你和你孩子通話」。

據郭先生提供的行政案件立案告知書顯示，天津市公安局武清分局已將王某某涉嫌偷越國邊境案立案，時間為2025年11月6日，蓋章單位為天津市公安局武清分局泗村店派出所。