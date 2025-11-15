高市早苗涉台言論惹議　新華社：什麽樣的毒土　長什麽樣的毒苗

日本首相高市早苗近日發表「台灣有事論」後，中日緊張關係升溫。周六（15日），官媒新華社發表評論文章，指出：「什麼樣的土，長什麼樣的苗。有毒的土壤，必然長出有毒的『苗』。」



文章稱，近日，日本首相高市早苗在國會答辯時悍然發表涉台露骨挑釁言論，進行武力威脅，發出戰爭叫囂。在中方一再提出嚴正交涉後，高市拒不承認錯誤，拒不收回謬論，拒不消除惡劣影響，更證明其涉台「狂言」並非一時失言，而是其蓄謀已久的公然叫囂。

高市上台不到一個月，就在歷史認知、台灣問題、軍事安保、對外關係等領域興風作浪，這並非偶然，而是其紮根的土壤使然。

其一，歷史修正主義「毒土」。高市步入政壇以來，就以歷史修正主義「旗手」揚名。質疑「村山談話」，否認南京大屠殺，參拜靖國神社……在此歪曲歷史認知的延長線上，高市對台灣問題背後沈重的中日近代慘痛歷史無感，對日本在台灣殖民統治期間犯下的累累罪行無感，對14億中國人民對台灣問題不容外力插手的決心無感。

2025年10月24日，日本東京，新任首相的高市早苗在國會發表就職演說。（Reuters）

其二，對台殖民情結「毒土」。高市之前多次竄訪台灣，與島內「台獨」勢力勾肩搭背，為後者打「日本牌」牽線搭橋。高市上台後，以日本跨黨派議員聯盟「日華議員懇談會」核心成員為「選才庫」，在自民黨高層和內閣安排多名「親台派」心腹出任要職。不出所料，高市一上來就頻頻在台灣問題上搞小動作，如安排「台獨」分子領受日本皇室勳章，以至此番公然以武力威脅為島內「台獨」勢力張目。

其三，軍國主義幽靈「毒土」。高市上台前，與一幫鼓噪恢覆「大日本帝國輝煌」的日本極右勢力打得火熱，被這些沈浸於帝國舊夢的歷史覆辟主義者視為「最理想的首相人選」。高市對此心領神會，一上台就大打「軍事安保牌」，拋出一連串激進的擴軍政策設想，包括超常規增加軍費、全面解除武器出口限制、大力提升日本先發制人攻擊能力等。15日，日本媒體曝出，高市已指示自民黨啟動討論修改「無核三原則」，聲稱日本亟需強化美國「核保護傘」提供的遏制力。作為唯一曾遭美國原子彈轟炸的國家，高市為實現其「軍事大國夢」簡直「太拼了」。

其四，錯誤對華認知「毒土」。這些年，日本政壇有一股「妖風」，一些政客缺乏最基本的對華認知，遺忘日本侵華歷史帶來的沈痛教訓，罔顧中日邦交正常化以來日方作出的種種政治承諾，無視中國發展給包括日本在內的國際社會帶來的蓬勃活力，動不動就鼓噪「中國威脅論」，把對華「強硬」當成廉價的拉票手段、當成鞏固支持陣營的政治投機工具。率先鼓吹「台灣有事就是日本有事」的安倍晉三、麻生太郎是這樣，以安倍衣缽傳人自詡的高市更是這樣。

最後，文章強調，日本當政者此番完全誤判形勢、不自量力，如果執迷不悟，甚至繼續張牙舞爪，必將遭到中方迎頭痛擊。