軍事專家：四川艦能隨意在航母、準航母之間切換　配合福建艦作戰

11月5日，中國第一艘電磁彈射型航母福建艦正式入列；11月14日，中國第一艘076兩棲攻擊艦四川艦進行首次航行試驗。

對於採用電磁彈射技術的四川艦入列後會否出現在航母作戰體系中，未來會與福建艦如何配合作戰，軍事評論員杜文龍表示，四川艦可以隨意在航母和準航母之間做任何形式的切換。



杜文龍表示，今後不同任務有不同方案，如果有大的任務或有更加大的壓力，可以在航母編隊內有兩棲艦，這樣在大規模的登陸作戰行動中，在整個航母的掩護之下，航母編隊屬艦的支援下，可以完成大規模高強度遠海的登陸作戰任務。

11月14日，076兩棲攻擊艦首艦四川艦從上海滬東中華造船廠碼頭解纜啟航，赴相關海域開展首次航行試驗任務。（新華社）

軍事評論員杜文龍。（影片截圖）

他續稱，如果是低強度任務，比如說作戰目標並不很大，航行距離不是太遠，就能組成一個獨立編隊以076四川艦作為核心，再加上055型大型驅逐艦、052D通用驅逐艦，再加上護衛艦、潛艇以及補給艦，組成兩棲編隊完成類似任務，「所以可大可小，我們可以隨意在航母和準航母之間做任何形式的切換」。