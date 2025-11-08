福建艦正式入列　三航母時代的中國正在大幅縮小與美國的差距

11月5日，中國第三艘航空母艦福建艦在海南三亞入列，標誌着中國正式進入三航母時代。與前兩艘航母遼寧艦、山東艦不同，福建艦是中國第一艘電磁彈射型航母，能夠彈射起飛殲-15T、殲-35和空警-600三型艦載機，位居世界先進水平。



能否穩定運行電磁彈射系統是判斷航母先進水平的一個重要指標。2017年服役的「福特號」航母是目前美國11艘航母中最新的航母和唯一採用電磁彈射的航母，但一直以來因為電磁彈射的性能不牢靠、故障率高而備受詬病，甚至引發美國總統特朗普（Donald Trump）的不滿。

相較而言，儘管福建艦仍屬於常規動力航母，與美國全是核動力的11艘航母之間存在差距，但只要福建艦能穩定運行電磁彈射系統，至少在西太平洋具有與美國航母平分秋色甚至能拒斥美國航母的能力。

殲-35艦載戰鬥機在海軍福建艦電磁彈射起飛，這是戰機離艦瞬間。（中國軍號）

尤其要考慮的是，美國雖有11艘核動力航母，但美國是全球霸權國家，航母通常是在全球範圍分散部署。美國除了「福特號」航母之外的10艘尼米茲級航母，多數已經運行20年甚至30年、40年之上，日益面臨維護、大修的問題，能迅速進行全球部署的航母其實比較有限，甚至有分析認為只有3到4艘能迅速進行部署。

與美國不同，中國不謀求全球霸權，反覆主張和平發展道路，中國製造航母主要是為了以實力求和平，是為了維護國家主權、安全和發展利益。目前中國的3艘航母都是在中國沿海區域部署，具有天然地理優勢，能在西太平洋建立強大的威懾，讓中美兩國在西太平洋的軍事力量對比發生重大變化。可以預期的是，今後數年中國會有性能不亞於福建艦的新航母入列，中國日益迎來屬於自己的深藍時代。

福建艦入列的背後是中國從小米加步槍的時代邁上現代化軍事大國的時代，是中國在經歷鴉片戰爭以來的百年內憂外患和積貧積弱之後重新崛起為世界大國。中國海軍起步晚，航母在長時間都是遙不可及的夢想，上世紀80年代劉華清將軍踮起腳尖參觀美艦的畫面讓世人看到中美軍事裝備的較大差距。

2025年6月，海軍遼寧艦、山東艦航母編隊赴西太平洋開展遠海遠洋訓練。（央視新聞）

改革開放以來，中國在大幅發展經濟和改善民生的同時開始啟動發展航母的計劃，2012年入列的遼寧艦是中國在蘇聯航母半成品的基礎上續建改造的第一艘航母，實現「零的突破」。從此中國航母像中國工業和科技一樣進入厚積薄發的發展周期，2019年第一艘國產航母山東艦入列，2025年11月第一艘電磁彈射型航母福建艦入列。

航母是一國科技、工業水平和治理能力的象徵。改革開放以來，中國經濟社會快速發展，整個國家的治理展現出持續接力、久久為功、辦好自己事情的面向。在一百多年前的鴉片戰爭見到西方堅船利炮帶來的內憂外患之後，中國開始認識到強大工業之於現代社會的關鍵意義，開始追求發展自強。得益於改革開放以來的發展奇蹟，2010年中國成為世界第一大工業國。2015年實施的「中國製造2025」規劃，在10年之內讓中國成功躍上全球產業鏈的中高端，科技和工業實力大幅提升。

今天中國與美國還有着存量差距，但正如福建艦入列釋放的信號，中國正在通過增量發展來趕超美國。只要不出現重大錯誤，只要能通過持續的改革和開放來發展經濟、改善民生，有序提升國家治理的法治、民主、開放、公平程度，相信以強大工業實力作為基石、主張和平發展道路的中國會給世界帶來新改變。行百里者半九十，越是這樣時候，中國越要戒驕戒躁，保持清醒和理性，越要追求良政善治。