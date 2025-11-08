核心能力比肩航母！一文看懂「萬噸大驅」055型驅逐艦多項突破

快速啟動，萬級噸位，多種高精尖技術集於一身，以上任何一點都讓055型導彈驅逐艦佔據了我國「驅逐艦霸主」的地位。055型導彈驅逐艦突破了大型艦艇總體設計、信息集成、總裝建造等關鍵技術，具有較強的信息感知、防空反導和對海打擊能力，是當前我國海軍裝備技術水平的綜合體現。



「萬噸大驅」×8！

核心能力比肩航母

055型的導彈驅逐艦被稱為「萬噸大驅」。

「萬噸大驅」八星聚首：

南昌艦 舷號101

拉薩艦 舷號102

鞍山艦 舷號103

無錫艦 舷號104

大連艦 舷號105

延安艦 舷號106

遵義艦 舷號107

鹹陽艦 舷號108

在人民海軍的裝備中，「萬噸大驅」屬於第四代導彈驅逐艦，大噸位和隱身性是第一個突破。

055型可以搭載巡航導彈，因此，除了防空、反導、反艦、反潛的能力以外，它比上一型驅逐艦又增加了更好的對陸打擊能力，這又是一個突破。

雖然它的探測能力、打擊能力、隱身能力都有提高，但是它的人員增加並不多，也就是說，它的自動化程度和信息化程度有了大幅度躍升。

實際上，055型導彈驅逐艦，更大的作用主要體現在它在編隊的防空反導中可以擔負重要的任務，因為它可以通過像航母一樣爭奪制空權，繼而爭奪制海權，這個核心能力是它與航母相似或相同之處。

集成桅桿與強大雷達

055型驅逐艦的撒手鐧

055型驅逐艦搭載的集成桅桿、雷達和綜合射頻系統，都是其達到世界領先水平的撒手鐧武器。和052D型相比，055型驅逐艦雷達探測距離也相應延長。面對越來越嚴峻的反隱身、反高超音速武器的形勢，雙波段雷達能夠很好地提高和完善對空探測以及對目標跟蹤識別的能力。

這種隱身設計的集成桅桿和強大的雷達，也讓航母福建艦有了面對多種目標的底氣與實力。